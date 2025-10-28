C’è una nuova truffa con intelligenza artificiale che sta preoccupando e in cui in molti sono caduti. Come tutelarsi al meglio.

Negli ultimi anni, le truffe si sono moltiplicate e i malviventi usano tecniche di inganno sempre più affinate per sottrarre dati sensibili e denaro dal conto degli utenti. In modo particolare, online ci sono ogni giorno moltissimi casi di persone che perdono soldi dalla carta di credito, vittime delle più pericolose invettive, pur di raggiungere l’obiettivo.

Tra i rischi da cui già da tempo molti esperti stanno mettendo in guardia, c’è quello delle truffe che utilizzano l’intelligenza artificiale, che mietono vittime ovunque e che non è sempre facile riconoscere. Tuttavia, non è neppure impossibile, in quanto ci sono dei segnali praticamente inconfondibili, a cui fare caso.

Truffa con intelligenza artificiale, tutti i segnali per riconoscerla subito

I truffatori, per perpetrare i loro inganni, utilizzano tecniche sempre diverse, e per questo a volte non è semplice riconoscere subito che si tratta di un inganno.

In verità, il miglior scudo è l’informazione, perché il passaparola aiuta a riconoscere certe situazioni a rischio, e a saper agire al momento opportuno, per tutelarsi. È il caso di una truffa che negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede e che è rischiosa, perché può creare problemi davvero seri agli utenti che cadono in trappola.

Stiamo parlando delle cosiddette chiamate mute, che esistono da moltissimi anni, ma che prima erano eseguite con un numero sconosciuto. Se l’utente rispondeva, dall’altra parte della cornetta non rispondeva nessuno, e lo scopo era farsi richiamare.

In questo modo, veniva propinato un inganno. Ad oggi, invece, la truffa si è evoluta con l’intelligenza artificiale, e se il malcapitato risponde, i truffatori ne registrano poche parole. Con l’IA clonano la voce della vittima, e possono usarla per truffe molte serie come il vishing.

Un esempio? Un genitore riceve una telefonata da numero sconosciuto, e dall’altra parte della cornetta la voce è uguale a quella di suo figlio (fatta con l’IA). Può succedere che la voce clonata dica, “mamma (o papà) ho avuto un incidente, mandami subito dei soldi”.

Quello che i truffatori fanno è creare panico, senso di urgenza, in modo che la vittima si senta braccata, in una situazione in cui non ha tempo di riflettere e agisce senza pensare. Purtroppo si tratta di cose che possono capitare a tutti, e sono molto pericolose.

Per difendersi, non bisogna mai richiamare numeri sconosciuti. Se si dovessero ricevere telefonate urgenti da voci familiari, ma anomale, termina la chiamata e chiama il vero numero della persona in questione.

Non dare nessun genere di info personale né denaro senza aver eseguito scrupolosi controlli. In questo modo, è possibile difendersi al meglio.