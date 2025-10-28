Legge 104, questo bonus non richiede ISEE: destinato alle famiglie con figli disabili sotto i 3 anni. Scopri chi può fare domanda, come richiederlo.

La Legge 104 continua a rappresentare una delle principali tutele per le famiglie che assistono persone con disabilità, garantendo agevolazioni e diritti fondamentali. Tra le novità più rilevanti di quest’anno, spicca il bonus da 3.000 euro (in alcuni casi fino a 3.600 euro), destinato ai nuclei familiari con bambini affetti da disabilità grave.

La particolarità di questa misura è che non è richiesto l’ISEE, rendendo il contributo accessibile a tutte le famiglie che rientrano nei requisiti previsti, indipendentemente dal reddito.

Legge 104, chi può richiedere il bonus da 3.000 euro

Il contributo è rivolto alle famiglie con figli minori di 3 anni che presentano una disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Un requisito fondamentale per accedere alla misura è che il bambino, per motivi sanitari documentati, non possa frequentare l’asilo nido. Questo bonus non è legato al reddito o alla situazione economica del nucleo familiare: l’assenza di vincoli ISEE rende la misura universale, garantendo un aiuto equo e inclusivo. L’importo complessivo annuo è pari a 3.000 euro, erogato direttamente dall’INPS in più accreditati nel corso dell’anno.

La domanda va presentata online all’INPS accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati o CAF , che offrono assistenza nella fornitura della pratica. Per completare correttamente la domanda, è necessario allegare: la certificazione di disabilità grave rilasciata dalla commissione medica competente, una dichiarazione medica che attesta l’impossibilità per il bambino di frequentare l’asilo nido, un documento d’identità valido del genitore richiedente, eventuali ulteriori documenti richiesti dall’INPS per la verifica dei requisiti.

Una volta accettata la domanda, l’accredito viene disposto direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta. I tempi di erogazione possono variare, ma nella maggior parte dei casi l’accredito avviene entro poche settimane. Il bonus da 3.000 euro non sostituisce, ma integra le altre agevolazioni previste dalla Legge 104. Come i permessi lavorativi retribuiti per i caregiver familiari e i contributi per servizi di assistenza domiciliare o socio-sanitaria. L’eliminazione del requisito ISEE rappresenta un passo avanti verso un sistema di welfare più equo e inclusivo. In grado di garantire supporto immediato a chi ne ha realmente bisogno.

Il bonus da 3.000 euro previsto dalla Legge 104 si presenta come una misura di grande impatto sociale: un aiuto reale, accessibile e privo di vincoli economici. Le famiglie con bambini disabili possono così contare su un sostegno concreto, pensato per migliorare la qualità della vita e alleggerire il peso delle spese quotidiane legate all’assistenza.