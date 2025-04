Pensavamo che si trattasse solo del canone Rai e, invece, un’ulteriore mazzata dal punto di vista economico sta per arrivare per tutti coloro che guardano la TV.

Specialmente se hai un abbonamento a qualche piattaforma, il costo lieviterà notevolmente arrivando quasi a farti pentire di averne sottoscritto uno. Non ci credi? Continua a leggere il nostro articolo e scoprirai il perché.

Nessun contenuto più sarà gratis, almeno per quel che riguarda la piattaforma Netfilx. Perché questa decisione? Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa sta succedendo.

Tv: occhio al salasso in arrivo

Quando si parla di tv e di tutti i suoi contenuti, e soprattutto dei suoi costi, immediatamente ci viene in mente il canone Rai che, annualmente, è tornato a costare 90€. Ma a quanto pare, non si tratta dell’unico e solo salasso presente e per quel che riguarda la televisione. Nelle case di tantissimi utenti, infatti, sono anche presenti diverse piattaforme che permettono la visione in streaming e non solo di diversi contenuti.

Una delle più gettonate, in questi ultimi tempi, è Netflix. Sono in arrivo infatti cattive notizie specialmente per coloro che amano guardare film su queste piattaforme, arrivando a farci pensare che è meglio attendere la loro uscita al cinema, visti i prezzi che sono arrivati alle stelle. Scendiamo nel dettaglio.

Parliamo proprio di Netflix: la piattaforma, attiva dal 1998, solo da 10 anni è arrivata anche nel nostro Paese. All’inizio erano davvero in pochi a conoscerla poi, quando il catalogo di tiolo che ha iniziato a proporre si è arricchito, arrivando ai gusti di tantissime persone, sono stati davvero in tanti a decidere di guardarlo e a sottoscrivere un abbonamento.

Attenzione a tutti gli utenti Netflix

Piano piano, e con il passare degli anni, però, il costo dell’abbonamento a Netflix è diventato sempre più alto, quasi un vero e proprio lusso.

Ma ora è arrivato anche un controllo a tappeto che permette di smascherare coloro che si sono abbonati ai sistemi che sfruttano la tecnologia IPTV. Si tratta di un sistema che consente il libero accesso a canali e contenuti on demand di fronte del pagamento di un singolo abbonamento mensile.

Insomma, una via privilegiata per coloro che non vogliono pagare cifre esose, ma tutto questo avrà vita molto breve. Chi, infatti, verrà scoperto, rischia di ricevere una multa di ben 750 euro, che, in caso di recidiva, può arrivare anche 1.500 euro. Non è obbligatorio, quindi, aver guardato o meno i contenuti di Netflix, basta solo aver applicato questa scorciatoia per entrare nel giro dei controlli per le multe.