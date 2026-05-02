Nonnamaxxing: perché il trend riscopre le nonne italiane

Tra estetica domestica e nostalgia sociale, il nonnamaxxing trasforma abitudini considerate “ordinarie” in un linguaggio contemporaneo. Non è solo un look: è un modo di abitare il tempo, la casa e le relazioni, con un ritorno a gesti concreti e riconoscibili.

Origini e significato culturale del fenomeno nonnamaxxing

Il termine nonnamaxxing nasce con il lessico dei trend online: l’idea di “massimizzare” un certo stile di vita, prendendone i tratti più riconoscibili. Qui l’oggetto non è la performance, ma la quotidianità: la casa che profuma di sapone, i gesti ripetuti, un’eleganza pratica che non chiede permesso.

A differenza delle nostalgie patinate, il nonnamaxxing si aggancia a un immaginario italiano molto concreto. Le nonne sono figure-archivio: conservano ricette, modi di dire, piccole tecniche domestiche (come togliere una macchia di sugo con acqua fredda prima del detersivo). E soprattutto incarnano un’idea di cura che non è solo affettiva, ma organizzativa.

C’è anche una componente di reazione culturale. Dopo anni di estetiche minimal e di “ottimizzazione” digitale, riemerge il desiderio di cose che durano e di tempi meno frantumati. Persino l’uncinetto, un tempo relegato ai mercatini, torna come micro-competenza condivisa. Un dettaglio laterale ma rivelatore: molti riscoprono la scatola del cucito con bottoni spaiati e rocchetti, oggetto che sembra sempre esistere da qualche parte, in ogni famiglia.

Perché le nonne diventano modelli di stile quotidiano

Lo stile “da nonna” funziona perché è pieno di soluzioni. Il cardigan non è un simbolo: è un capo che si mette e si toglie, che tiene caldo in casa senza alzare il riscaldamento. Le gonne ampie, le camicie di cotone, le calze spesse: comodità prima di tutto, ma con un senso di forma.

Nel nonnamaxxing rientrano anche accessori e micro-rituali: il foulard annodato bene, gli orecchini piccoli, la borsa robusta. È un’estetica di durabilità, più vicina alla palestra di quartiere che alla passerella. Non a caso piace a chi vive città dove si cammina molto o usa i mezzi: scarpe solide, strati, tessuti che non si rovinano al primo lavaggio.

C’è un’altra ragione, meno ovvia. Le nonne italiane hanno spesso un rapporto pragmatico con l’immagine: si “sistema” il look come si sistema il letto, senza farne un dramma. Questa leggerezza diventa attraente in un contesto in cui l’autopresentazione è continua.

E poi l’ironia: portare un cappotto vintage trovato in un armadio di famiglia, o un grembiule a fiori per cucinare, è anche un modo di dire che lo stile può essere quotidiano e non sempre aspirazionale.

Cucina, cura e rituali: l’appeal della tradizione

La cucina è il cuore narrativo del nonnamaxxing. Non per romanticismo, ma perché lì la tradizione si misura: tempi di cottura, consistenze, piccoli trucchi. La manualità ha un fascino immediato, soprattutto quando produce risultati tangibili. Fare una pasta frolla senza bilancia “a occhio”, o tirare la sfoglia con il mattarello, è un gesto che restituisce controllo senza bisogno di app.

Accanto al cibo c’è la cura domestica: stirare bene una camicia, arieggiare le stanze, tenere in ordine la dispensa con etichette scritte a penna. Sono rituali che danno ritmo. Qualcuno li prende in prestito come forma di auto-regolazione: non è mindfulness, è abitudine.

Non mancano i dettagli affettivi. Il barattolo dei biscotti sempre pieno, la tovaglia “buona” che però si usa lo stesso la domenica, il brodo preparato e congelato in porzioni. E sì, anche il classico “mangia che ti fa bene”, che può suonare invadente ma racconta un linguaggio in cui nutrire è un verbo centrale.

Curiosamente, questo immaginario convive con pratiche moderne: meal prep, attenzione agli sprechi, recupero degli avanzi. La differenza è nel tono: meno performance, più continuità.

Rischi di stereotipi e appropriazione: come evitarli

Il confine tra celebrazione e caricatura è sottile. Ridurre le nonne a una mascotte fatta di grembiule, rosario e polpette può scivolare nello stereotipo, soprattutto quando si ignora la complessità reale: lavoro, migrazioni interne, fatiche domestiche non retribuite, scelte spesso obbligate.

C’è anche un rischio di “consumo” della tradizione. Trasformare pratiche familiari in estetica da contenuto — il centrino, la credenza, la foto con la sfoglia — può diventare una forma di appropriazione se non si riconosce da dove arrivano quei gesti e chi li ha sostenuti per anni. Non serve una lezione di storia ogni volta, ma un minimo di rispetto sì.

Come evitarlo? Prima cosa: ascoltare. Chiedere ricette, tecniche, storie, e citarle come tali. Dare valore alle competenze, non solo all’immagine. Anche evitare il linguaggio infantilizzante (“dolce nonnina”) quando non è confidenziale.

Un altro punto è non universalizzare. La “nonna italiana” non è una figura unica: cambia per regione, classe sociale, contesto urbano o rurale. C’è chi non cucina, chi ha sempre lavorato fuori casa, chi non ha mai fatto conserve.

Il nonnamaxxing regge quando resta un gesto di riconoscimento, non una maschera.