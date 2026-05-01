Data center in orbita per raffreddare l’IA: promessa energetica o fuga impossibile dalla fisica?

Data center in orbita per raffreddare l’IA e alleggerire reti elettriche, consumo d’acqua e problemi di raffreddamento sulla Terra. Fino a pochi anni fa sembrava materia da fantascienza. Ora, invece, l’idea comincia a circolare nell’industria tecnologica. La corsa dell’intelligenza artificiale ha reso evidente una cosa spesso dimenticata: il digitale ha un peso. Dietro ogni servizio ci sono server che scaldano, consumano energia e hanno bisogno di spazi, cavi, impianti e autorizzazioni. La domanda, allora, non suona più così assurda: ha senso portare una parte di questa potenza di calcolo fuori dall’atmosfera, oppure è solo un modo spettacolare per spostare più in là un problema molto terrestre?

L’AI consuma sempre di più: reti, acqua e territori sono sotto pressione

Il punto di partenza è semplice: l’AI consuma molta più energia di quanto si veda dallo schermo. Ogni risposta generata, ogni modello addestrato, ogni ricerca fatta in tempo reale passa da sale server che lavorano senza fermarsi. E non chiedono solo elettricità. Servono raffreddamento continuo, connessioni ad alta capacità, terreni disponibili e permessi sempre più difficili da ottenere. Secondo le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia, il consumo globale dei data center potrebbe avvicinarsi ai 950 TWh entro il 2030, spinto soprattutto dai sistemi legati all’intelligenza artificiale. Il risultato è una pressione crescente sulle reti elettriche, una competizione più dura per l’acqua in zone già fragili e una difficoltà sempre maggiore nel trovare aree adatte senza scontrarsi con i territori. Il digitale, insomma, è molto meno immateriale di quanto sembri. Per aziende e governi la questione non è solo ambientale. È anche industriale: dove costruire la prossima generazione di infrastrutture, a quali costi e con quale consenso.

Server nello spazio: pannelli solari, laser e radiatori contro il calore

Sulla carta, l’orbita offre vantaggi evidenti. Sopra l’atmosfera l’energia solare è più continua: niente nuvole, niente alternanza stagionale come a terra. Potrebbe alimentare satelliti con pannelli fotovoltaici e chip dedicati al calcolo. I dati viaggerebbero attraverso collegamenti ottici, cioè laser tra satelliti e stazioni di terra. Il calore prodotto dai server, invece, verrebbe disperso con grandi radiatori termici puntati verso lo spazio profondo. Alcuni gruppi industriali hanno già iniziato a provare componenti reali in orbita e, negli Stati Uniti, l’idea di costellazioni dedicate all’elaborazione dati non è più soltanto teoria. Il fascino del progetto è chiaro: meno dipendenza da terreni edificabili, meno uso diretto di acqua dolce, possibilità di elaborare i dati vicino ai satelliti che li producono. Ma il raffreddamento, spesso indicato come il grande punto di forza, è anche uno dei nodi più complicati. Nel vuoto il calore non “sparisce”. Va irradiato con strutture grandi, delicate e pesanti. E questo fa salire dimensioni, complessità e costi dell’intero sistema.

Costi, guasti e manutenzione: la fisica presenta il conto

È qui che l’ipotesi dei data center spaziali smette di sembrare una scorciatoia elegante e torna a fare i conti con la fisica. Portare in orbita hardware in quantità davvero utile significa muovere masse enormi, con decine o centinaia di lanci e una catena logistica che oggi resta costosissima, anche con il calo dei prezzi per chilogrammo. Poi ci sono i rischi tipici dello spazio: radiazioni che danneggiano i chip, micrometeoriti, detriti, errori di trasmissione, sbalzi termici estremi. A terra un tecnico può cambiare un componente in poche ore. In orbita, un guasto può voler dire perdere il satellite o doverlo sostituire del tutto. Anche le regole sono ancora poco chiare: trattare dati nello spazio apre problemi di giurisdizione, sicurezza e responsabilità che il diritto attuale copre solo in parte. Resta infine il bilancio ambientale complessivo. Usare meno acqua a livello locale non significa automaticamente avere un impatto minore, se per far funzionare il sistema servono più lanci, più materiali e più oggetti in un’orbita già affollata. Per ora, quindi, i server nello spazio sembrano più una frontiera sperimentale che una soluzione vicina per l’AI di massa. Potrebbero trovare spazio in usi specifici, magari nei servizi satellitari o nei calcoli da fare direttamente in orbita. Pensare che possano sostituire presto i data center terrestri, invece, resta una promessa molto più leggera delle macchine che dovrebbe sostenere.