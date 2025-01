Il caffè è una delle bevande più amate, con milioni di persone che iniziano la loro giornata con una tazza di questo prezioso elisir.

La questione se il caffè faccia bene o male alla salute è sempre stata oggetto di dibattito. Recenti ricerche hanno cercato di chiarire questo aspetto, suggerendo non solo i benefici del caffè, ma anche l’importanza del momento della giornata in cui viene consumato.

Un recente studio pubblicato sull’European Heart Journal, condotto da Lu Qi della Tulane University, ha messo in evidenza come bere caffè al mattino possa ridurre significativamente il rischio di morte per malattie cardiovascolari.

L’impatto del caffè sulla salute del cuore

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno esaminato l’impatto del caffè sulla salute cardiovascolare. Secondo Lu Qi, il caffè non solo non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, ma sembra anche avere effetti positivi su alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2. La caffeina, uno dei principali componenti del caffè, è nota per le sue proprietà stimolanti, che possono migliorare la circolazione e ridurre l’infiammazione, fattori chiave nella prevenzione delle malattie cardiache. I risultati di questo studio suggeriscono che il momento della giornata in cui si consuma caffè possa influenzare la salute del cuore in modo significativo.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno coinvolto quasi 41.000 adulti, chiedendo loro di fornire informazioni dettagliate sulle loro abitudini alimentari e di consumo di bevande, comprese le tempistiche di assunzione. Un sottogruppo di 1.463 partecipanti ha tenuto un diario alimentare per un’intera settimana, fornendo dati più approfonditi sulle loro abitudini di consumo. Le informazioni raccolte sono state poi correlate con le registrazioni dei decessi e delle cause di morte nel corso di un periodo di nove-dieci anni.

Dall’analisi è emerso che:

circa il 36% dei partecipanti era composto da bevitori di caffè mattutino; il 16% consumava caffè durante tutto il giorno; il 48% non ne beveva affatto.

Questo quadro ha permesso ai ricercatori di esaminare l’impatto del caffè consumato in momenti diversi della giornata sulla mortalità.

I risultati dello studio sono stati sorprendenti. Coloro che iniziavano la loro giornata con una tazza di caffè presentavano un rischio di morte per qualsiasi causa inferiore del 16% rispetto a coloro che non consumavano caffè. Ancora più significativo è il fatto che i bevitori di caffè mattutino avevano una probabilità del 31% inferiore di morire per malattie cardiovascolari rispetto ai non bevitori. Questo dato evidenzia come il momento della giornata in cui si consuma caffè possa giocare un ruolo cruciale nella salute del cuore.

In particolare, i bevitori di caffè mattutino hanno mostrato benefici evidenti sia tra coloro che consumavano una quantità moderata di caffè (due o tre tazze al giorno) sia tra i forti bevitori (più di tre tazze). I bevitori leggeri, che consumavano una tazza o meno, non hanno ottenuto gli stessi benefici, suggerendo che una certa quantità di caffeina potrebbe essere necessaria per ottenere effetti positivi.

La caffeina e il suo ruolo

La caffeina, oltre a essere un potente stimolante, possiede proprietà antiossidanti che possono contribuire a migliorare la salute generale. Essa può aumentare la frequenza cardiaca e migliorare la pressione sanguigna, favorendo una migliore circolazione sanguigna. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che il consumo regolare di caffè possa ridurre il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e l’Alzheimer.

Tuttavia, è importante notare che la risposta alla caffeina può variare notevolmente da persona a persona. Alcuni individui possono essere più sensibili agli effetti della caffeina e potrebbero sperimentare ansia, insonnia o palpitazioni cardiache se consumano caffè in orari non ottimali. Pertanto, la scelta del momento giusto per bere caffè potrebbe non solo influenzare i benefici cardiovascolari, ma anche il benessere generale.