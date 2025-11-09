IKEA rivoluziona la cucina con il contenitore geniale che conserva le erbe fresche più a lungo: il must per il tuo frigo.

Chi ama cucinare lo sa che le erbe aromatiche sono l’anima di ogni piatto, ma conservarle fresche è una missione quasi impossibile. Basta qualche giorno in frigo e menta, prezzemolo o coriandolo appassiscono, costringendoci a buttar via tutto.

IKEA ha deciso di risolvere il problema una volta per tutte, con un’idea semplice ma geniale: KLIPPKAKTUS Herb Storage Container, il nuovo contenitore salva-erbe che promette di mantenerle fresche e profumate fino a tre settimane.

IKEA, ti rivoluziona la cucina in un baleno

A prima vista, KLIPPKAKTUS può sembrare un semplice contenitore trasparente, ma nasconde un sistema di conservazione davvero efficace. Il suo design allungato consente di inserire facilmente mazzetti di erbe fresche, mentre il coperchio sigillante mantiene il giusto livello di umidità, evitando che le foglioline si secchino o marciscano.

Inoltre, una piccola apertura frontale permette di prelevare la quantità desiderata senza dover aprire tutto il contenitore un dettaglio che sembra banale ma fa una grande differenza nella conservazione quotidiana. E ovviamente, trattandosi di IKEA, non manca l’attenzione all’estetica. Linee pulite, trasparenza totale per vedere subito lo stato delle erbe, e dimensioni perfette per adattarsi al ripiano del frigorifero.

Il problema dello spreco alimentare è sempre più sentito, e questo piccolo accessorio svedese rappresenta una soluzione concreta. Quante volte abbiamo acquistato mazzetti di basilico o prezzemolo per una ricetta e, dopo pochi giorni, li abbiamo trovati mosci e inutilizzabili? Con il contenitore, le erbe possono rimanere fresche anche due o tre settimane, preservando non solo la consistenza ma anche il profumo originario.

È ideale per menta, coriandolo, aneto, erba cipollina e basilico, ma può essere utilizzato anche per piccoli fiori commestibili o germogli. In pratica, trasforma il frigorifero in una mini serra casalinga.

Nei Paesi dove è già disponibile, KLIPPKAKTUS costa circa 6 sterline poco meno di 7 euro un prezzo più che accessibile per un accessorio così utile. Considerando quanto spesso si finisce per buttare erbe ormai rovinate, si tratta di un investimento che si ripaga da solo nel giro di poche settimane.

Al momento, il contenitore non è ancora disponibile sul sito o nei punti vendita italiani di IKEA, ma la linea KLIPPKAKTUS è già presente con altri prodotti per frigorifero, come vassoi girevoli e contenitori per alimenti. Tutto lascia pensare, quindi, che anche il piccolo salvataggio per erbe arriverà presto nei nostri store.