Sai chi produce le mozzarelle vendute da Eurospin? Non ci crederai ma è un famosissimo marchio: eppure le paghi pochissimo.

Il marchio Land di Eurospin è diventato un punto di riferimento per molti consumatori italiani, grazie alla sua vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi. Molti si chiedono chi ci sia dietro la produzione di questi latticini e formaggi che si fregiano della qualità italiana a un costo accessibile.

Prima di esplorare i produttori, è fondamentale considerare la gamma di prodotti offerta da Eurospin sotto il marchio Land, che include latte, ricotta, robiola, fiocchi di latte, brie e molti altri formaggi e latticini.

Eurospin, chi produce le mozzarelle: è il famosissimo marchio

La linea Land non si limita a pochi articoli, ma rappresenta una vera e propria gamma che soddisfa diverse esigenze dei consumatori. Tra i prodotti più popolari troviamo mozzarella, stracchino, gorgonzola, mascarpone e formaggini. La produzione di questi articoli non è affidata a un unico fornitore, ma coinvolge diversi nomi noti del panorama lattiero-caseario italiano e internazionale. Questa strategia permette a Eurospin di offrire prodotti di alta qualità a prezzi contenuti, senza compromettere l’affidabilità e la reputazione del marchio. Quando parliamo di chi produce i prodotti della linea Land, ci troviamo di fronte a una rete complessa di produttori.

La maggior parte dei latticini è realizzata da aziende italiane di grande prestigio. Tra i nomi più noti c’è Galbani, uno dei leader del settore, che si occupa di produrre una vasta gamma di formaggi. Ad esempio, lo stracchino e il gorgonzola piccante sono prodotti presso le loro sedi di Casale Cremasco e Corteolona. Galbani è anche responsabile della produzione di mascarpone e ricotta per Eurospin. Tuttavia, non tutti i prodotti a marchio Land provengono da Galbani. I formaggini, per esempio, sono realizzati da Prealpi, un’altra azienda rispettata nel settore. Il burro venduto da Eurospin è prodotto dal Consorzio Latterie Sociali Mantovane Virgilio, una cooperativa con radici profonde nella tradizione casearia italiana.

Questa varietà di produttori assicura non solo una qualità costante, ma anche una diversificazione dei gusti e delle specialità regionali. Uno dei prodotti più amati della linea Land è la mozzarella. Le mozzarelle classiche sono principalmente prodotte da Galbani, ma Eurospin offre anche varianti innovative come le ciliegine, realizzate da Granarolo. Per quanto riguarda le mozzarelle di bufala, la produzione è affidata a Fattorie Garofalo e I.L.C. Mandara, aziende con una lunga storia nella produzione di latticini di alta qualità. La mozzarella di bufala, in particolare, è apprezzata per il suo sapore ricco e la sua consistenza cremosa, rendendola un ingrediente ideale per insalate, pizze e piatti tradizionali.

Il latte della linea Land è prodotto da Parmalat, una delle aziende leader nel settore lattiero-caseario in Italia. Gli stabilimenti di Collecchio, Zevio e Catania sono responsabili della produzione di latte fresco, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza alimentare. Parmalat è nota per il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità, il che la rende un partner ideale per Eurospin nel fornire prodotti lattiero-caseari sani e gustosi.

Il marchio Land di Eurospin rappresenta un esempio di come la combinazione di produttori locali e internazionali possa fornire un’ampia gamma di latticini e formaggi di alta qualità a un prezzo accessibile. I consumatori possono così godere della tradizione casearia italiana senza dover rinunciare al gusto e alla freschezza. Con questa consapevolezza, la prossima volta che visiterai un Eurospin, potresti guardare i prodotti Land con occhi diversi, sapendo che dietro ogni mozzarella e ogni formaggio c’è una storia di qualità e tradizione.