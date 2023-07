Nasturzio rampicante

Il nasturzio sviluppa fiori bellissimi a forma di imbuto che necessitano di 3-5 ore di luce solare diretta. La pianta tende quindi a seguire la luce, trascinandosi su tralicci, pali, muri e pergole, così da assicurarsi una corretta irradiazione. Le recinzioni di nasturzio rampicante sono una scelta estetica che non delude, la pianta ha inoltre poche necessità per crescere forte e sana.

Fonte immagine: Pixabay

I nasturzi amano il pieno sole e il nasturzio rampicante non fa eccezione, anzi, è in grado di trascinarsi fino a pergole e tralicci per ottenere le giuste ore di luce. Si tratta di una pianta che non ha grandi necessità e che può essere coltivata anche da chi non ha esperienza. Di fatto, cresce e prospera anche in terreni poveri, a patto che siano drenati.

Si può procedere alla semina in primavera, quando il rischio di gelate è ormai passato e i semi vanno interrati, in giardino o in vaso, ad una distanza di circa 25 cm. Li si posizionerà alla base di un traliccio o una recinzione, in modo che la pianta si possa aggrappare alla struttura.

Di norma, già dopo una decina di giorni, i semini inizieranno a germogliare, anche prima se li si espone a luce solare diretta e costante. In genere è preferibile seminare il nasturzio in casa e trapiantarlo in giardino dopo la germinazione. Ma si può anche saltare questo passaggio e procedere alla semina in piena terra, se le condizioni sono favorevoli.

Il nasturzio va irrigato in modo regolare, ma teme i ristagni idrici, il che significa non eccedere con l’acqua e attendere che il terreno sia asciutto prima di irrigare di nuovo. Di seguito rispondiamo a qualche domanda sulla coltivazione dei nasturzi rampicanti e sulle accortezze da tenere per una crescita rigogliosa.

Fonte: Pixabay

Quando piantare il nasturzio rampicante

Il nasturzio rampicante si coltiva di solito come pianta annuale e con semina in semenzaio o in piena terra a maggio, quando il rischio di gelate è passato. Non è resistente al freddo e morirà in inverno. In genere, germoglia nuovamente in primavera dai semi o dai bulbi.

Se abbiamo acquistato piantine rampicanti di nasturzio, le possiamo trapiantare in aiuole o vasi esterni sempre in tarda primavera. Le piantine vanno interrate alla stessa profondità in cui stavano crescendo nel vaso. Dopo di che irrighiamo il terreno per dare sostegno alla pianta.

Dove posizionare il nasturzio rampicante

In nasturzio ama il pieno sole, ma può crescere anche in penombra, se anche in questo caso le fioriture potrebbero essere meno rigogliose. Per quanto riguarda il suolo, i nasturzi rampicanti crescono bene in terreni poveri, a patto che siano correttamente drenanti. Non c’è bisogno di concimare il terreno.

Di fatti, un terreno molto fertile si traduce da una parte in una crescita frondosa, ma spesso anche poco ricca di fiori di nasturzio. L’eccezione sono i nasturzi coltivati ​​in vaso, che invece possono essere concimati ogni tanto.

Come coltivare il nasturzio rampicante

Una volta posizionato il nasturzio nella sua area definitiva, con una corretta esposizione solare e in un terreno ben sciolto e drenato, si deve concedere il giusto supporto. Per vedere il nasturzio crescere in altezza, lo si deve piantare alla base di tralicci, archi, obelischi o altre strutture. In questo modo la pianta potrà arrampicarsi.

Per quanto riguarda le irrigazioni, i nasturzi coltivati ​​in giardino sono resistenti alla siccità, ma gradiscono un’annaffiatura occasionale se non piove per una o due settimane.

Il modo più sicuro per capire se la pianta ha bisogno di essere irrigata è infilare il dito nel terreno e, se appare asciutto, innaffiare. Di solito i nasturzi coltivati ​​in vaso andrebbero innaffiati ogni giorno o due, a seconda delle temperature e dell’umidità presente.

Quanto cresce il nasturzio rampicante

Il nasturzio rampicante è una pianta che può crescere, se tenuta in modo corretto, dai 3 ai 6 metri e per questo è un esemplare ideale per abbellire i pergolati.

In che periodo fiorisce il nasturzio rampicante

Se ci stiamo chiedendo in quale periodo ammirare le fioriture del nasturzio, la risposta è dall’estate e fino all’inizio del periodo autunnale. Ma è anche possibile, se il clima è mite, che già a fine primavera spuntino i primi fiori. Di fatto, con l’arrivo dei primi freddi, la pianta invece perisce.

Si consiglia di togliere i bulbi di nasturzio a metà autunno dal terreno, prima che si verifichino le prime gelate e di interrarli di nuovo a fine primavera.

