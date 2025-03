È una delle “tasse” più odiate da parte di chi acquista la prima casa: stiamo parlando del mutuo. Mutuo che, per una serie di ragioni, importati o meno, qualcuno potrebbe anche pensare di estinguere prima.

La domanda che tutti ci poniamo è: ma conviene? Nel senso che poi qualcuno ci va a rimettere qualcosa o saremo costretti a pagare anche delle altre imposte per aver deciso di estinguerlo prima? Ecco tutte le domande alle quali è necessario dare una risposta.

Forse riceverai delle risposte alle quali nemmeno avresti mai pensato. Vediamo insieme di cosa si tratta e cerchiamo di risolvere la questione insieme.

Mutuo: estinguerlo oppure no?

Pensare al pagamento del mutuo è una di quelle cose alle quali, prima o poi, tutti ci avvicineremo, specialmente se abbiamo voglia di acquistare una nuova casa o, anche, di ristrutturarla. Aprire un mutuo significa che, a partire dai 15 anni in poi, ogni mese, avremo una piccola tassa in più da dover pagare alla banca come erogazione per il prestito ottenuto.

Ma c’è qualcuno che, anche, decide di estinguere il mutuo prima pur di avere qualche sconto o risparmiare sugli interessi. Conviene sempre o ci sono dei piccoli dettagli che è necessario conoscere? Certo, riuscire ad estinguerlo prima della sua naturale scadenza il mutuo è uno dei sogni che tutti coloro che lo hanno aperto vorrebbero, anche per risparmiare proprio sugli interessi.

È necessario sapere, però, che non sempre conviene. Partiamo dall’inizio: l’estinzione anticipata del mutuo ti consente di rimborsare alla banca tutto il mutuo o una parte prima della sua scadenza. Così facendo si può estinguere il mutuo in anticipo, pagando in un’unica soluzione. I suoi vantaggi sono che si pagano meno interessi e, come dicevamo prima, si riduce la durata.

Cosa è necessario sapere

Abbiamo due tipi di estinzione anticipata del mutuo:

, dove o si decide di ridurre la durata del mutuo stesso o di abbassare la rata; Quella totale, dove con un’unica e sola quota, si estende tutto il debito che abbiamo.

Ma, in generale, quando conviene estinguere il mutuo in anticipo? In realtà, se vuoi estinguere o ridurre la durata del mutuo, meglio farlo nei primi anni, quando gli interessi sono più alti. Più tempo aspetti, meno sarà conveniente l’estinzione, perché avrai già pagato gran parte degli interessi.

Estinguere un mutuo è gratuito se questi è stato stipulato a partire dal 2007. Se invece è stato aperto prima di questo anno, potrebbe essere applicata una penale dell’1,90% fino allo 0,20% dell’importo residuo.