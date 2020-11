Maltempo, arriva il gelo sull’Italia: allerta rossa in Sardegna

Arriva il gelo sull'Italia a partire da lunedì, mentre il maltempo colpirà la Penisola già da sabato: allerta rossa in Sardegna.

Un’ondata di gelo sta per abbattersi sull’Italia. Da lunedì l’aria fredda in arrivo dall’Europa dell’Est porterà un netto abbassamento delle temperature, in principio sul Nord-Est, poi via via nel resto della Penisola. Non prima che il fine settimana abbia portato temporali e nubifragi su diverse aree italiane. Dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre sarà allerta rossa per rischio idrogeologico in Sardegna.

Questo fine settimana il tempo sarà tutt’altro che sereno in diverse Regioni d’Italia. A cominciare dalla Sardegna, dove temporali e nubifragi hanno costretto le autorità locali a dichiarare l’allerta rossa per rischio idrogeologico. A rischio l’area a sud dell’isola, la Gallura e la Provincia di Nuoro.

Piogge intense anche su Emilia Romagna, Liguria e Calabria già da sabato 28, mentre da domenica 29 attenzione anche su Abruzzo, Marche, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia.

Le istruzioni della Protezione Civile per i cittadini

La Protezione Civile ha ricordato quelli che sono i comportamenti utili per evitare rischi inutili durante una fase di allerta rossa. Di seguito i punti principali:

Restare nelle proprie abitazioni a meno di urgenze reali;

Se ci si trova ai piani interrati o al piano terra spostarsi ai piani superiori;

Evitare di spostarsi in auto se non strettamente necessario;

Anche a piedi, non sostare in prossimità di argini e torrenti;

Evitare di attraversare i sottopassi;

Prestare attenzione alle informazioni diffuse dalle autorità locali e dalla Protezione Civile.

Gelo sull’Italia da lunedì

Da lunedì 30 novembre via libera a un’ondata di gelo che investirà l’Italia. Al Nord temperature sotto i 10 gradi anche di giorno. Tempo in peggioramento nel corso della settimana, con possibilità di nevicate anche in pianura (Nord-Est d’Italia) nella giornata di venerdì 4.