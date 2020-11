Notte europea dei ricercatori 2020, parola chiave sostenibilità

Notte europea dei ricercatori 2020, al via l'evento dedicato alla divulgazione scientifica e per questa edizione ha puntato sulla sostenibilità ambientale.

La sostenibilità ambientale è il filo conduttore dell’ultima edizione della Notte europea dei ricercatori 2020. Il calendario delle iniziative ha preso il via da poco grazie al Progetto NET e con il supporto di molti volti noti come Alessandro Gassmann, Mario Tozzi, Luca Mercalli, Gabriella Greison e Lorenzo Baglioni. Una settimana di eventi, webinar dedicati al mondo della scuola, virtual tour nelle sedi degli enti e delle università, incontri con i ricercatori, laboratori e documentari.

Oltre 100 appuntamenti che hanno preso il via il 23 di novembre e che dureranno fino al 28 novembre in streaming, mente i momenti più salienti e clou verranno trasmessi dalle ore 19 del 27 novembre 2020 sulla piattaforma digitale Rai Play. Luca Mercalli nel video di lancio dell’iniziativa ha così voluto raccontare l’iniziativa:

Sta per arrivare la Notte europea dei ricercatori. Gli studiosi del progetto NET Scienza Insieme vi intratterranno con eventi interattivi su temi scientifici di attualità come le sfide globali dei cambiamenti climatici e delle pandemie, il rischio terremoti e tsunami, le minacce delle specie aliene invasive e come funziona un supercalcolatore.