Ritorna l’ora legale e, come sempre, ritornano le critiche e le polemiche intorno a questo sistema. Ecco cos’è e da dove nasce l’ora legale.

L’ora legale è un sistema di regolazione del tempo che prevede l’anticipazione dell’orario di un’ora durante i mesi estivi, con l’obiettivo di sfruttare al meglio la luce naturale del giorno. Questo cambiamento, che avviene generalmente in primavera e termina in autunno, ha suscitato dibattiti e opinioni contrastanti nel corso degli anni.

Ma perché utilizziamo l’ora legale e quali sono i suoi effetti? L’idea di adottare l’ora legale risale al XVIII secolo, quando Benjamin Franklin propose un sistema per risparmiare candele e sfruttare meglio la luce del sole. Tuttavia, fu solo durante la Prima Guerra Mondiale che l’ora legale venne implementata in modo sistematico, come misura per risparmiare energia.

Ecco perché si usa l’ora legale

Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti e gran parte dell’Europa, adottarono questa pratica per ridurre il consumo di combustibili fossili e ottimizzare l’uso della luce naturale. Dopo la guerra, l’ora legale venne abbandonata in molti luoghi, ma fu ripristinata durante la Seconda Guerra Mondiale per le stesse ragioni di risparmio energetico. Negli anni successivi, diversi paesi hanno continuato a utilizzare l’ora legale, mentre altri hanno scelto di non adottarla.

Uno dei principali motivi per cui l’ora legale è stata introdotta è il risparmio energetico. Sfruttando la luce del giorno più a lungo, si riduce la necessità di illuminazione artificiale, contribuendo a un minore consumo di energia elettrica. L’ora legale può avere effetti positivi sull’economia. Con più ore di luce durante la sera, le persone tendono a uscire di più, a fare shopping e a partecipare ad attività ricreative, il che può stimolare l’economia locale.

L’ora legale incoraggia le persone a trascorrere più tempo all’aperto, il che può avere effetti positivi sulla salute fisica e mentale. L’esposizione alla luce naturale è importante per il benessere psicologico e può contribuire a migliorare l’umore. Nonostante i vantaggi, l’ora legale è oggetto di critiche e controversie. Alcuni, ad esempio, credono che visti i vantaggi sia opportuno tenere l’ora legale per tutto l’anno.

Secondo i fautori di questa idea che è stata anche oggetto di una petizione online, si risparmierebbero milioni di euro all’anno. Secondo chi propone di lasciare le lancette così tutto l’anno, si eviterebbero anche i disagi che il cambio di ora provoca a i cittadini. Ovviamente non ci sono solo benefici e, infatti, il dibattito è acceso e vede posizioni contrapposte.

La Società Italiana di Endocrinologia, analizzando degli studi americani di popolazioni che vivono all’estremità Est e a quella Ovest di uno stesso fuso orario, fa presente cone le situazioni simili a quello che si avrebbe con l’introduzione dell’ora legale permanente, potrebbe recare rischi per la salute. Secondo l’associazione, infatti, si andrebbe incontro a rischi come obesità e diabete senza tralasciare un calo di produttività.