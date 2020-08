Lush estate: prodotti senza sprechi e cruelty free

Il primer pieno di burro di cupuaçu ammorbidente, burro di murumuru idratante e olio

di andiroba calmante. Contiene polvere di manioca dall’effetto mattificante per una pelle vellutata; il lemongrass e il crescione del Brasile rassodano e tonificano la pelle per un incarnato fresco e pieno di luce.

Parsley Porridge In questo caso si tratta di un sapone aromatico con timo e prezzemolo fresco: lenitivo, nutriente e delicatamente esfoliante. Contiene infuso di tea tree ed è ricco di antiossidanti. Utilizzato in aromaterapia per purificare gli ambienti, l’olio essenziale di timo lenisce i rossori e scaaccia le impurità.

Non è tutto: c’è anche un contenitore in sughero per shampoo solido. La corteccia della quercia proviene dal Portogallo del Sud. Il cork pot di di Lush ha ottenuto la certificazione dal Carbon Trust in qualità di packaging carbon neutral. L’estate è un momento di svago importante per tutti ma è necessario tenere gli occhi sempre puntati all’ambiente.