Esiste una vera opportunità per chi desidera acquistare, costruire o ristrutturare la propria casa: può farlo con una formula pubblica, più stabile e con tassi calmierati.

Comprare casa resta uno degli obiettivi principali per molti italiani, ma anche quello più arduo da compiere, soprattutto di questi tempi. Ottenere un mutuo infatti è sempre più difficile: le banche, prima di concedere un finanziamento, verificano attentamente la solidità economica del richiedente, la regolarità del suo reddito e la capacità di sostenere le rate nel tempo. Non tutti, però, riescono a soddisfare i criteri imposti dagli istituti di credito tradizionali.

Negli ultimi anni, anche a causa dell’aumento dei tassi d’interesse, molte famiglie hanno iniziato a guardare altrove, cercando soluzioni più flessibili e accessibili. Tra queste, una delle più interessanti è rappresentata dai mutui agevolati dell’Inps, una possibilità ancora poco conosciuta, ma che può fare la differenza soprattutto per dipendenti pubblici e statali.

L’Inps, infatti, non si limita a gestire pensioni e contributi: attraverso il suo Fondo credito, offre ai propri iscritti la possibilità di richiedere finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose, sia per l’acquisto di una casa sia per altri scopi personali o familiari.

Cos’è e come funziona il mutuo Inps

Il mutuo ipotecario Inps è un finanziamento riservato ai lavoratori e ai pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ossia un fondo istituito presso l’INPS che serve a finanziare una serie di prestazioni economiche e sociali a favore dei dipendenti e pensionati pubblici. Si tratta di un’alternativa concreta al mutuo bancario, con tassi d’interesse competitivi e piani di rimborso personalizzati. L’importo massimo che si può ottenere per l’acquisto o la surroga della prima casa è di 300.000 euro, con la possibilità di coprire fino al 100% del valore dell’immobile.

La durata del mutuo varia in base all’età del richiedente e può estendersi da un minimo di 10 anni fino a 30 anni. Tuttavia, per chi ha più di 65 anni, la durata non può superare i 15 anni. È possibile scegliere tra tasso fisso e tasso variabile, in modo da adattare il piano di pagamento alle proprie esigenze e alla situazione economica.

L’agevolazione Inps non riguarda solo l’acquisto o la costruzione di un’abitazione. Esistono infatti diverse tipologie di mutuo:

fino a 150.000 euro per ristrutturazioni, entro il 40% del valore stimato dell’immobile;

fino a 75.000 euro per acquistare o costruire un box auto;

fino a 100.000 euro per coprire i costi universitari di un familiare;

fino a 6.000 euro per spese assicurative o sanitarie specifiche.



In pratica, l’Inps offre una gamma di soluzioni pensate per accompagnare la vita economica delle famiglie nel lungo periodo, con la garanzia di un ente pubblico e condizioni spesso più sostenibili di quelle bancarie. Negli ultimi mesi, il mutuo Inps è tornato di grande attualità: l’aumento dei tassi bancari ha reso queste formule ancora più interessanti. A parità di durata, infatti, il mutuo Inps può risultare più economico e permettere di diluire la spesa in più anni, alleggerendo le rate mensili.

Per accedere al beneficio, è necessario essere iscritti alla Gestione unitaria Inps e presentare domanda online attraverso il portale ufficiale dell’Istituto, allegando la documentazione richiesta.