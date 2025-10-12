Il freddo è arrivato più gelido che mai in questo inizio di autunno e, anche in quelle zone d’Italia dove la neve non si vede quasi mai, è arrivata. Di conseguenza, l’accensione dei termosifoni è, anch’essa, partita.

Quando si pensa all’accensione dei riscaldamenti, l’attenzione ed il pensiero va subito ai consumi di energia elettrica e a quanto tutto questo può venire a costarci. Ma ci sono alcuni piccoli trucchi che è necessario conoscere.

Trucchetti che ci permettono di massimizzare il consumo di calore e, allo stesso tempo, di mantenere la casa al caldo e a lungo. Non li conosci? Allora non ti resta che proseguire nella lettura e mettere tutto su di un foglio come appunto.

Inizia il freddo: come riscaldarsi?

Il calore è quel qualcosa che, quando entriamo in casa, ci piace avere e ricevere. E non parliamo soltanto del calore delle persone che ci aspettano in casa quanto anche, e soprattutto, del calore dei termosifoni, specie quando iniziano i mesi freddi. Sì, perché anche in quelle zone d’Italia dove il freddo pungente difficilmente arriva e si fa sentire, in questi giorni è arrivato portando con sé anche la neve.

I riscaldamenti sempre accesi, però, portano anche a lievitare la bolletta dell’energia elettrica. Allora, ecco qui che arriva il dilemma: spegnerli (e avere freddo) o massimizzare il loro consumo con dei piccoli trucchetti che ci fanno tenere casa sempre al caldo?

I termosifoni restano, comunque, il perno principale del riscaldamento in casa, insieme anche a quelli che sono i condizionatori in modalità “caldo” o deumidificatore. Ma, se nel caso non vuoi accendere i termosifoni per non incidere sulla bolletta del gas, ci sono delle valide alternative che, ad esempio, puoi trovare anche da Lidl.

Cosa usare per spendere meno

Sono i riscaldatori da casa e ve ne sono di due tipi:

I termoventilatori e stufe ventilate , che riscaldano l’aria aspirata distribuendo in modo uniforme il calore;

, che riscaldano l’aria aspirata distribuendo in modo uniforme il calore; I radianti che sono riscaldatori a infrarossi, i quali emettono calore direttamente. Sono direzionali e permettono di percepire il calore molto più intenso sulla base della loro vicinanza o meno.

Da Lidl puoi trovare sia l’uno che l’atro modello, a seconda anche di quanto vuoi spendere. Però, anche in questo caso, ci sono dei pro e dei contro: con i termoventilatori il riscaldamento è più veloce, mentre con i radianti è più diretto. Con i termoventilatori il calore, si disperde più velocemente, mentre con i radianti c’è un consumo maggiore di energia elettrica.