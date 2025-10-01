Lidl continua a distinguersi nel mercato degli elettrodomestici per la casa, proponendo soluzioni performanti ed economiche.

Tra le novità più interessanti di questa stagione c’è il nuovo aspiraliquidi Parkside Performance, un apparecchio che unisce potenza e versatilità, pensato per rispondere alle esigenze di pulizia più complesse in ambito domestico e non solo.

Caratteristiche tecniche e innovazioni del nuovo aspiraliquidi Parkside Performance

Il cuore del nuovo aspiraliquidi Parkside Performance è rappresentato da un motore da 1250 watt, capace di sviluppare una potenza aspirante di 200 AirWatt. Il dispositivo è dotato di un sistema a doppio serbatoio da 9 litri, che separa l’acqua pulita da quella sporca, facilitando così sessioni di pulizia prolungate senza continui svuotamenti. Questa soluzione tecnica è particolarmente apprezzata per la sua efficacia nel mantenere costante la qualità dell’acqua utilizzata durante l’operazione di lavaggio.

Una delle funzioni più interessanti è la presenza di un sistema spruzzante integrato con una pressione di 2 bar, che consente di applicare il detergente direttamente sulle superfici da trattare. Questo elimina la necessità di pretrattamenti manuali e rende il processo di pulizia più rapido ed efficiente. Il tubo flessibile con impugnatura a D permette un controllo preciso dell’azione aspirante e lavante, mentre gli ugelli intercambiabili sono studiati per adattarsi a diverse superfici: pavimenti, mobili imbottiti e spazi stretti.

Il cavo di alimentazione da 7,5 metri è un ulteriore vantaggio, poiché consente di coprire grandi aree senza dover continuamente cercare una nuova presa elettrica. La struttura compatta, unita a ruote larghe, facilita gli spostamenti anche su pavimentazioni non uniformi, rendendo il dispositivo adatto a molteplici ambienti domestici e professionali.

Nel pacchetto sono inclusi un flacone da 100 ml di detergente specifico per tappeti e tessuti e tre ugelli: uno da 24 cm per pavimenti, uno da 11 cm per imbottiti e uno per le fughe, assicurando così una dotazione completa sin dal primo utilizzo senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Il nuovo aspiraliquidi Parkside Performance si rivela ideale per una vasta gamma di utilizzi. Oltre a rimuovere polvere e residui secchi, è particolarmente efficace nel trattare macchie ostinate su tappeti e tessuti, igienizzare i sedili di automobili e aspirare liquidi in seguito a piccoli allagamenti domestici. La potenza aspirante elevata consente anche di intervenire su superfici più resistenti e difficili da raggiungere, come garage, cucine e scale.

Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto alle famiglie con animali domestici e bambini, dove la necessità di una pulizia profonda e frequente è più marcata. L’aspiraliquidi Parkside si pone quindi come una valida alternativa ai modelli di fascia alta, offrendo prestazioni elevate a un prezzo competitivo che si attesta sotto i 200 euro.

Rapporto qualità-prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino di 199 euro posiziona il dispositivo tra le soluzioni più convenienti nel segmento degli aspiraliquidi, settore in crescita grazie alla crescente attenzione all’igiene e alla manutenzione degli spazi abitativi. La solida struttura e gli accessori inclusi rappresentano un valore aggiunto che può soddisfare sia il consumatore medio sia chi cerca uno strumento versatile senza dover investire in marchi premium.

Attualmente il prodotto è in vendita esclusivamente nei punti vendita Lidl in tutta Italia, fino ad esaurimento scorte. La combinazione di caratteristiche tecniche, funzionalità innovative e prezzo contenuto rende il Parkside Performance un concorrente di rilievo sul mercato degli aspiraliquidi.