Lassana comune: 6 proprietà da conoscere

La lassana comune (Lapsana Communis) è una pianta che fa parte della famiglia delle Asteraceae. Storicamente, alla lassana veniva attribuita la capacità di attenuare i disturbi mammari nelle donne durante il periodo dell’allattamento. Oggi sappiamo che la pianta vanta ben altre proprietà benefiche: la lassana è considerata una pianta depurativa, antidiabetica, emolliente e antinfiammatoria. Ma come usarla?

Fonte immagine: iStock

La Lassana comune è una pianta che fa parte dell’ampio e gustoso mondo delle erbe spontanee commestibili. Anche nota con il nome scientifico di Lapsana Communis, o con quello ben più comune di “cavoletto selvatico”, questa pianta è un’erbacea annuale che fa parte della famiglia delle “Asteraceae”, ed oltre a conferire un sapore sfizioso e intenso alle pietanze, può anche migliorare la nostra salute.

La lassana, infatti, è sia un’erba commestibile che una pianta officinale, per cui può rivelarsi benefica e utile a 360 gradi. Ma dove cresce questa pianta, e quali sono effettivamente le proprietà della Lassana comune?

Scopriamolo insieme in questo piccolo viaggio tra sapori e benessere.

Che pianta è la Lapsana Communis?

Prima di scoprire quali sono le proprietà della lassana comune, sarà il caso di imparare a riconoscere questa pianta.

Come anticipato, siamo di fronte a un membro della famiglia delle Asteraceae. La lassana è alta dai 20 centimetri fino a oltre un metro, presenta steli villosi al cui interno scorre una sostanza lattiginosa dal sapore amarognolo e salato.

I fiori della lapsana sono raggruppati in capolini color giallo chiaro-pallido. La pianta fiorisce nei mesi estivi, da giugno a settembre (ma il periodo di fioritura può variare in base alla regione geografica), e produce dei frutti piccolissimi, acheni lunghi non più di 5 mm.

Geograficamente parlando, la lassana cresce perlopiù nei territori dell’Europa e dell’Asia sudoccidentale. In Italia è presente in quasi tutte le regioni. Puoi vederla spuntare con i suoi bei fiorellini gialli nei boschi, nelle foreste, sui bordi delle strade, ma anche negli orti e nei campi coltivati.

In passato, peraltro, la lapsana veniva coltivata come un normalissimo ortaggio, ma oggi la coltivazione della pianta è stata accantonata in favore di altre varietà. Il che è un vero peccato. Oltre ad avere un sapore senz’altro caratteristico, infatti, la lassana comune vanta proprietà benefiche di tutto rispetto.

Le proprietà della lassana comune

Fonte: iStock

E a proposito di benefici, vediamo quali sono le proprietà della lapsana communis.

La medicina popolare ha da sempre attribuito alla pianta la capacità di curare gli ingorghi mammari e alleviare le irritazioni ai capezzoli causate dall’allattamento al seno. Va però detto che una simile credenza era dovuta alla somiglianza dei capolini chiusi di lassana con i capezzoli umani.

Oggi sappiamo che la pianta esercita anche altri tipi di proprietà, ovvero:

Depurative Emollienti Rinfrescanti Antidiabetiche Cicatrizzanti Antinfiammatorie.

Peraltro, lo stesso nome della pianta (lapsana) deriva dal latino ‘lampsana‘, che vuol dire “rammollire”, “purificare”, e si riferisce proprio alle proprietà depurative ed emollienti della pianta. In virtù dei suoi tanti effetti benefici, questa erbacea fiorita viene tutt’oggi impiegata per curare la pelle screpolata, stimolare le naturali difese della pelle, alleviare la stitichezza e combattere condizioni come diabete e reumatismi.

Come si usa la lapsana comune?

Come abbiamo anticipato, la lassana rientra nel novero delle erbe spontanee che si possono mangiare. Le giovani foglie e i germogli della pianta vengono solitamente aggiunti, sia cotti che crudi, nelle ricette più disparate.

La lassana trova spazio nella preparazione di torte salate, puoi saltarla in padella con altre verdure, aggiungerla alle zuppe, nel soffritto e nelle insalate.

Per chi se lo stesse chiedendo, la pianta ha un sapore amarognolo che ricorda quello del tarassaco e del ravanello.

