La tua prossima vacanza preferita è qua: una vera oasi di relax con tutto quello che ti serve per passare un’estate incredibile. E il prezzo è un grande punto forte.

Se state cercando un modo per rilassarvi al massimo, con tutti i comfort del caso e con la spiaggia a due passi, questa meta è esattamente ciò fa al caso vostro. Un luogo mozzafiato con piscina, giardino, persino un barbecue, in una posizione davvero interessante. Non vi dovrete nemmeno spostare troppo per vivere questo sogno da pascià, ad un prezzo decisamente contenuto.

Puoi prenotare la tua settimana al mare da sogno per non rischiare di rimanere a bocca asciutta durante il periodo dell’alta stagione. Questo hotel, infatti, è molto richiesto e, nonostante sia molto grande con tante stanze a disposizione, rischierete di non trovarne più. Prenota subito la tua vacanza!

Vai in vacanza al mare in un hotel di lusso a due soldi: la vacanza imperdibile

Questa struttura si trova a Scauri, una delle mete marittime più belle in Italia. A pochi chilometri dall’aeroporto partenopeo di Capodichino, Scauri è davvero un paradiso per chi sta cercando una vacanza da ricchi, con hotel e case vacanze a due passi da uno dei mari migliori.

L’hotel in questione è il Livingapple, una struttura che offre una vista mozzafiato sul panorama e tantissimi comfort per chi cerca relax estremo e divertimento. Come si legge dalla descrizione dell’hotel presente sul portale di Booking:

“Livingapple mette a disposizione una piscina, un giardino, una terrazza e la vista sulla montagna nella città di Scauri. Tutti gli alloggi hanno il WiFi gratuito. C’è un parcheggio privato disponibile sul posto. Ogni alloggio presenta un bagno privato con bidet, l’aria condizionata, una TV a schermo piatto e un frigorifero. Alcune unità presentano un balcone e/o un patio con vista sulla piscina o sul giardino. Come ospiti presso questo appartamento avrete a disposizione un barbecue. Spiaggia di Minturno è a 1,6 km da Livingapple, mentre Porto di Formia si trova a 9 km di distanza. Aeroporto di Napoli Capodichino si trova a 86 km dalla struttura.”

Tutto questo per soli 200 euro per due ospiti per una settimana intera. Un prezzo davvero pazzesco, considerando la stagione estiva imminente e la quantità di persone che stanno già prenotando le prossime vacanze. Ci sono molte soluzioni diverse, dai monolocali, fino ad una intera casa vacanze per sei persone con un prezzo ancora più conveniente, da dividere.