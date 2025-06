Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci vengono in aiuto diverse idee, anche spulciando quelli che sono cataloghi e riviste di arredamento, per rendere davvero unica la nostra casa, anche quelli che possono sembrare posti che, seppur piccoli, vanno vissuti nella loro integrità.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti da esterno. Vediamo insieme tutte le novità e quali possono essere le idee più innovative.

Come arredare un balcone piccolo

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente al risparmio. Sì, arredare a poco prezzo con delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, sui tavoli. Tutti vorremmo sempre avere un tavolo a portata di mano in ogni stanza ma, ovviamente, non sempre abbiamo lo spazio a lui deputato. Spesso, al di là di quella che è la cucina o una camera ufficio, difficilmente abbiamo altro spazio per il tavolo. Ma siamo proprio sicuri che vi dobbiamo rinunciare a priori nelle altre stanze?

E non si tratta solo di stanze, perché anche gli ambienti esterni possono essere vissuti in pienezza e, per questo motivo, anche se piccoli, vanno arredati di tutto punto, a partire proprio da un tavolo con delle sedie. Nello specifico, stiamo parlando di balconi piccoli che, apparentemente, non servono a nulla.

Il tavolo è il primo elemento

Invece, se arredati come dovrebbero, possono ritornare ad essere degli spazi utili e vivibili. Che tavolo poter acquistare? Le soluzioni possono essere varie, da quello pieghevole (che si ripone con facilità) a quello sospeso che hanno, molto spesso, anche le sedie incorporate. Dall’altro lato, altro elemento al quale dobbiamo fare molta attenzione è il materiale.

Essendo degli arredi da esterno, dovranno essere fatti e composti da materiali che sopportano e resistono quanto alla pioggia e al vento quanto anche al sole. Il legno di teak, il metallo verniciato a polvere, il vetro temperato o i nuovi compositi in plastica riciclata garantiscono durata e facile manutenzione. Alcuni modelli sono trattati con finiture antiruggine, anti-sbiadimento o anticorrosione, per conservare colore e prestazioni nel tempo.

Una volta scelto il tavolo, lo si può anche completare ed abbellire con un tappeto da esterno e le sedie, anche, con dei cuscini colorati, insieme anche (da apporre sul tavolo) a delle piccole piantine o anche a delle piante rampicanti. Il tutto per rendere il tuo piccolo balcone sempre al top.