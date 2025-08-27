Nell’era digitale, le truffe online si evolvono costantemente, diventando sempre più sofisticate e difficili da riconoscere.

Tra le frodi più recenti e insidiose che stanno circolando figura la cosiddetta truffa Flora, un raggiro che si serve di WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre dati personali sensibili, spesso con l’obiettivo di accedere ai loro conti correnti bancari.

La truffa prende il via con una chiamata ricevuta da un numero sconosciuto. Durante questa chiamata, una voce femminile – apparentemente autentica – afferma di avere problemi di ricezione e invita l’interlocutore a proseguire la conversazione su WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea. Questa richiesta può sembrare innocua o addirittura cortese, ma in realtà segna l’inizio di un inganno ben orchestrato.

All’inizio, il bot telefonico si presenta in modo molto convincente, utilizzando un tono gentile e personale. In alcune situazioni, il sistema è in grado di menzionare il nome e il numero della vittima, spesso simile a quello di un amico, aumentando così la credibilità della chiamata. Questi elementi di personalizzazione rendono la truffa più difficile da smascherare e facilitano il passaggio a WhatsApp, dove il raggiro prosegue.

Una volta trasferita la comunicazione sulla piattaforma di messaggistica, l’utente entra in contatto con una interlocutrice che si presenta con il nome di Flora. La conversazione appare gestita da una persona reale, che invia fotografie e informazioni personali allo scopo di instaurare un rapporto di fiducia e far sì che la vittima si apra, rivelando dettagli riservati o accettando richieste successive.

Obiettivi e rischi connessi alla truffa

Nonostante alcune incertezze riguardo agli scopi precisi della truffa Flora, è ormai chiaro che il fine principale è la sottrazione di dati sensibili. Le informazioni raccolte vengono successivamente utilizzate dagli hacker per accedere ai conti correnti bancari delle vittime e svuotarli.

Un altro modus operandi adottato dai malviventi prevede la simulazione di una relazione sentimentale con la vittima, allo scopo di chiedere somme di denaro con la scusa di emergenze o investimenti. Inoltre, non è da escludere che attraverso l’invio di link malevoli, la truffa possa installare nel dispositivo della vittima un malware. Se il link viene aperto, i criminali informatici possono assumere il controllo remoto dello smartphone, accedendo così a dati personali, messaggi, fotografie e altre informazioni riservate.

La prevenzione resta l’arma più efficace contro questo tipo di raggiri. È fondamentale conoscere nei dettagli il funzionamento della truffa Flora per poterla individuare tempestivamente. In primo luogo, è consigliabile non rispondere a chiamate provenienti da numeri sconosciuti o sospetti. Nel caso in cui si risponda senza rendersi conto del pericolo, è importante interrompere la conversazione rapidamente e non fornire alcun dato personale o sensibile.

Se si riceve la richiesta di spostare la comunicazione su WhatsApp, va considerata un campanello d’allarme. In ogni caso, è sempre opportuno limitare al minimo le interazioni con interlocutori sconosciuti e sospetti. Successivamente, è possibile utilizzare le funzionalità di blocco e segnalazione offerte dall’app di messaggistica per impedire ulteriori contatti da parte del truffatore.

Altri accorgimenti importanti includono mantenere aggiornato il sistema operativo e le app dello smartphone, così da garantire la protezione contro le vulnerabilità note che potrebbero essere sfruttate dai criminali informatici.

Nel caso in cui si cada vittima della truffa Flora, è indispensabile rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti e sporgere denuncia. Solo così si potrà avviare un’indagine e cercare di limitare i danni.

La truffa Flora rappresenta un esempio emblematico di come la tecnologia possa essere utilizzata in modo illecito per danneggiare gli utenti meno attenti. La diffusione di informazioni e la consapevolezza restano strumenti fondamentali per proteggersi in un contesto digitale sempre più insidioso.