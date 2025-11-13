L’INPS si prepara a lanciare il nuovo Portale Famiglia, uno strumento digitale innovativo che racchiuderà tutti i bonus.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso la semplificazione delle procedure amministrative e l’ottimizzazione della fruizione delle prestazioni sociali.

L’istituto nazionale di previdenza sociale ha annunciato che il Portale Famiglia sarà operativo a breve, offrendo un’interfaccia unica e intuitiva per accedere a tutte le agevolazioni dedicate alle famiglie, dagli incentivi per la genitorialità ai sostegni economici per i figli, fino ai servizi di assistenza e supporto.

Tra le novità più rilevanti, il portale permetterà di consultare e richiedere in modo semplice e immediato i bonus più richiesti, come il contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli, una misura che l’INPS ha recentemente esteso e semplificato per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia. Inoltre, il nuovo sportello digitale integrerà funzionalità per il monitoraggio dei pagamenti, la gestione delle domande e l’accesso a informazioni aggiornate sulle scadenze e i requisiti necessari.

Innovazioni digitali e impegno sociale dell’INPS

L’istituto continua così il suo percorso di trasformazione digitale, avviato con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La nuova piattaforma rappresenta un elemento chiave di questa strategia, che mira a ridurre la frammentazione delle informazioni e a semplificare l’interazione tra famiglie e pubblica amministrazione.

Recentemente, l’INPS ha anche rafforzato il proprio impegno per la tutela dei diritti sociali con l’introduzione di procedure più snelle per l’accesso agli incentivi e con la pubblicazione di guide operative dettagliate sui nuovi processi di accertamento sanitario, fondamentali per garantire l’erogazione corretta delle prestazioni.

Parallelamente, l’istituto ha sottoscritto accordi e intese per sostenere i lavoratori migranti e promuovere l’inclusione sociale, rafforzando così il proprio ruolo di punto di riferimento per il welfare nazionale. Questi sviluppi testimoniano come la digitalizzazione venga affiancata da un’attenzione costante alle esigenze di tutela e inclusione delle fasce più fragili della popolazione.

Per agevolare l’utilizzo del nuovo Portale Famiglia, l’INPS ha potenziato il servizio di assistenza tramite il Contact Center Multicanale, attivo dal lunedì al sabato, con numeri dedicati sia per telefono fisso che mobile. Inoltre, la piattaforma MyINPS, già utilizzata da milioni di cittadini, sarà integrata con funzionalità specifiche per la gestione delle prestazioni familiari, permettendo agli utenti di avere un controllo diretto e personalizzato sulle proprie domande e benefici.

L’istituto ha inoltre previsto sessioni informative e webinar rivolti a operatori di Comuni e associazioni, con l’obiettivo di favorire la diffusione capillare delle informazioni e supportare le famiglie nella navigazione del nuovo strumento digitale.

Questa evoluzione si inserisce in un contesto di costante aggiornamento normativo e procedurale: a partire dal 1° gennaio 2026, infatti, sarà esteso il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio anche alle prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, con importanti riflessi sulla gestione dei pagamenti e sulla trasparenza delle operazioni.