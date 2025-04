Fare la spesa è una delle azioni più comuni che facciamo, chi tutti i giorni, chi una volta a settimana. Ma sapevi che ci sono delle novità per determinate categorie di persone?

Ci sono dei supermercati dove è possibile fare la spesa con diverse agevolazioni o, addirittura, gratis. Non ci credete? Continuate a leggere e farete la corsa al supermercato. Se fai parte di questa categoria di cittadini non ti può essere negata.

Una spesa gratis ed un vero e proprio supermercato solidale. Questo è quello che si apre a Cassino. Tutto quello che c’è da sapere: prendi nota in modo da non perdere questa possibilità e anche per aiutare chi non può.

Spesa gratis a chi ne ha bisogno

Avresti mai pensato che fare la spesa poteva diventare, addirittura, un’attività da fare “gratis”? No, non è uno scherzo: si tratta di una novità che è stata messa in campo da un supermercato di Cassino, dove si potrà fare la spesa presentando un’apposita tessera acquisti. Sì, perché anche fare la spesa è diventato, ormai, un lusso e fra rincari di ogni tipo, i cittadini fanno la spola fra un supermercato e l’altro alla ricerca dell’offerta più conveniente per risparmiare senza perdere qualità e gusto del prodotto stesso.

Negli ultimi tempi, però, alcune categorie di persone purtroppo non possono più permettersi nemmeno di farla la spesa a causa proprio di questo enorme rincaro dei prezzi e, ad esempio, delle loro pensioni troppo basse o di un reddito che proprio non c’è.

Da qui e da questa problematica, la nascita di un supermercato solidale la cui gestione è affidata a una cooperativa sociale con magazzinieri e addetti alla distribuzione specifici, dove alcuni saranno anche ragazzi con disabilità. Come dicevamo, tutto questo accade a Cassino.

L’iniziativa a Cassino

Al momento ne potranno usufruire circa 250 famiglie in difficoltà che, recandosi all’emporio solidare di via San Marco, con una card potranno acquistare ciò che gli occorre fino al raggiungimento di un massimo di punti mensili.

Queste famiglie che potranno usufruire di questa importante iniziativa sono già seguite e selezionate dall’Assessorato locale ai servizi sociali e già ricevono ogni mese cibo dal Banco alimentare.

La gestione del supermercato è affidata alla Cooperativa sociale Arca: “L’Emporio Solidale non è solamente un luogo di distribuzione alimentare ma vuole essere un punto di riferimento per tutte queste famiglie in difficoltà, un seme di speranza affinché nessuno perda fiducia in un futuro migliore” – ha spiegato l’Assessore ai Servizi Sociali di Cassino, Luigi Maccaro, in un’intervista riportata dal sito “Greenme”.

Fare del bene, soprattutto a chi ci è vicino.