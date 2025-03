Quando si pensa alle vacanze estive o invernali, allo stesso tempo si pensa anche a tutti i costi che si devono affrontare per quel che riguarda il viaggio.

Specialmente quando si sceglie di andare lontano dall’Italia e si deve viaggiare in aereo. Non sempre è possibile trovare delle offerte low cost, ma ci sono dei piccoli trucchetti che devi conoscere affinchè la tua ricerca su Google dia i risultati sperati.

Come prenotare un volo e risparmiare? Cerchiamo di capire insieme in che modo e come utilizzare al meglio i motori di ricerca.

Viaggio low cost? Sì, anche in aereo

Già stai pensando alla tua prossima vacanza, ma ti senti già afflitto al solo pensiero di quanto spenderai per il viaggio? A tutto c’è rimedio e non per questo devi rinunciare alla tua vacanza. Ci sono, infatti, dei piccoli trucchi Google che è bene conoscere e sapere per poter quanto prima trovare il volo ed il viaggio che fa per te.

Non sempre pensare che con i voli infrasettimanali, la modalità incognito di ricerca o la prenotazione effettuata mesi prima della data di partenza ti dia diritto a degli sconti. Molto spesso, anche il giorno prima della partenza, ecco spuntare quell’offerta che a te sarebbe servita. Ma sapevi che usare per bene e in modo oculato Google ti può aiutare pienamente nella tua ricerca?

Google Flights offre un metodo poco conosciuto che permette di risparmiare sui biglietti aerei in modo intelligente e veloce. Come fare per accedervi e sfruttare al meglio tutte le sue risorse? Invece di selezionare una meta precisa, basta scrivere solo la città di partenza e lasciare vuoto il campo della destinazione. Dopodiché, cliccando sulla mappa interattiva è possibile osservare molti risultati interessanti.

Google Flights: ti aiuta nella ricerca

Ecco che, in questo modo, la app inizierà a selezionarti una serie di offerte quanto più vantaggiose per te. Se non vuoi fare scali, puoi selezionare l’opzione per visualizzare soltanto i voli diretti. Se hai delle date flessibili, puoi scegliere il mese o il periodo dell’anno in cui preferisci viaggiare e da lì, poi, selezionare le singole offerte.

Tutto questo, perché Google ha il continuo monitoraggio delle offerte presenti sul web e ti segnala ogni qualvolta il prezzo che tu hai scelto e quella determinata offerta subiscono delle variazioni. La possibilità di consultare il grafico di Google Flights ti consente, anche, di individuare a primo occhio e a primo colpo quali sono le date con le offerte più accessibili a te.

C’è da specificare, però, che questa app non è un’agenzia di viaggi e non ti vende direttamente il biglietto, ma una volta scelto il viaggio a te più conveniente con i relativi biglietti, ti reindirizza all’agenzia più vicina a te che predispone di questa offerta.