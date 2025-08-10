Il tasto della lavatrice che consente di ridurre i consumi e quindi risparmiare sostanzialmente in bolletta. Bisogna conoscerlo e utilizzarlo.

La maggior parte delle lavatrici moderne dispone di un pulsante spesso sottovalutato o addirittura ignorato dagli utenti, considerato da molti superfluo o poco efficace. Tuttavia, si tratta di una funzione di grande utilità per ridurre i consumi energetici e idrici in casa. Diverse ricerche confermano che, utilizzando regolarmente questo tasto, è possibile risparmiare fino a 100 euro all’anno sulla bolletta elettrica. Scopriamo di quale pulsante si tratta e come sfruttarlo al meglio.

Il pulsante “ECO” della lavatrice: un alleato per il risparmio energetico

Il tasto in questione è la funzione “ECO”, abbreviazione di “ecologica”, presente nella quasi totalità delle lavatrici di ultima generazione. Questa modalità è progettata per ottimizzare i cicli di lavaggio riducendo sia il consumo di energia elettrica sia quello di acqua.

A differenza dei programmi rapidi o intensivi, il ciclo ECO lavora a temperature più basse, generalmente tra i 30 e i 40 gradi Celsius, e con tempi di lavaggio più lunghi. Questo meccanismo sfrutta il tempo come uno strumento per sciogliere efficacemente lo sporco senza necessità di temperature elevate. Un confronto pratico dimostra che un lavaggio tradizionale a 60°C può consumare anche il doppio rispetto a un ciclo ECO.

Non solo si consumano meno kilowattora, ma si evita anche di surriscaldare eccessivamente l’acqua, uno degli elementi più energivori del processo di lavaggio. Inoltre, il programma ECO regola con precisione la quantità di acqua utilizzata, evitando di riempire completamente il cestello quando non necessario e dosando il minimo indispensabile nelle diverse fasi.

Molti utenti ritengono erroneamente che un ciclo più lungo comporti un costo maggiore, ma in realtà l’energia impiegata per riscaldare l’acqua incide molto più sul consumo totale rispetto alla durata del lavaggio. Perciò, adottando la funzione ECO con regolarità, si ottengono risparmi concreti e un impatto positivo sulla bolletta.

Risparmio reale e benefici ambientali della funzione ECO

Le associazioni dei consumatori sono concordi nel sottolineare che per una famiglia che utilizza la funzione ECO da tre a quattro volte a settimana, il risparmio annuo può variare tra i 70 e i 100 euro. Questo dato, seppur significativo dal punto di vista economico, è solo una parte del quadro.

Riducendo il consumo di energia e di acqua, si contribuisce anche a limitare le emissioni di anidride carbonica (CO₂), un aspetto fondamentale per la tutela ambientale. In Italia, una famiglia media effettua circa 220 lavaggi all’anno: anche una piccola modifica nelle abitudini di lavaggio può tradursi in un impatto ambientale complessivamente rilevante.

Un ulteriore vantaggio riguarda la cura dei tessuti. I lavaggi a basse temperature e con movimenti più delicati, tipici del ciclo ECO, aiutano a preservare l’integrità dei capi nel tempo. Questo significa che gli indumenti si consumano meno rapidamente, allungandone la vita utile e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

Nonostante i vantaggi evidenti, il pulsante ECO è ancora poco utilizzato. Il motivo principale è la percezione errata che un ciclo di lavaggio più lungo sia sinonimo di inefficienza o perdita di tempo. I programmi ECO spesso superano le due ore di durata, un dettaglio che scoraggia molti utenti.