Il prezzo nascosto dei data center spaziali: lanci, detriti e nuova pressione ambientale sopra la Terra

Dietro l’idea dei data center nello spazio c’è una promessa che suona bene: meno suolo occupato, meno acqua usata per raffreddare i server, energia solare più continua. Ma quando si scende dagli slogan ai conti veri, la faccenda cambia. Servono razzi, tonnellate di materiale da portare in orbita, satelliti da rimpiazzare, detriti da controllare. È qui che la corsa all’AI mostra un costo meno evidente: spostare i server sopra l’atmosfera non cancella il problema ambientale. Al massimo lo sposta in uno spazio già affollato e fragile. E per chi vede questa strada come una scorciatoia “pulita”, i numeri raccontano una storia molto più complicata.

Data center in orbita, il conto parte dai lanci: quante tonnellate servirebbero davvero

Il primo nodo è anche il più pesante, letteralmente. Un data center orbitale su scala industriale avrebbe bisogno di una massa enorme: server, strutture, pannelli solari, sistemi di raffreddamento, radiatori, schermature contro le radiazioni, collegamenti ottici, propulsione e pezzi di ricambio. Alcune stime citate nel dibattito europeo parlano di oltre 10.000 tonnellate di carico utile per un impianto da 1 gigawatt, una taglia paragonabile ai grandi poli informatici oggi costruiti a terra. Tradotto in pratica: più di cento lanci pesanti solo per avviarlo. E poi altri voli, periodici, per sostituire i satelliti guasti o arrivati a fine vita. Il paragone aiuta: nel 2025 i lanci orbitali nel mondo sono stati nell’ordine di poche centinaia. Destinarne una fetta così grande a server e infrastrutture digitali cambierebbe anche l’economia dello spazio. E cambierebbe il bilancio ambientale dei data center, perché ogni lancio porta con sé carburanti, fabbriche, basi operative e una logistica tutta terrestre. L’idea di alleggerire la pressione sul pianeta rischia così di crearne un’altra, distribuita tra rampe, porti spaziali e produzione di hardware.

Micrometeoriti, guasti e rientri: i rischi ambientali delle costellazioni di server

Una volta arrivati in orbita, i problemi non spariscono. Lo spazio non è “vuoto” nel senso rassicurante del termine: è un ambiente duro, esposto a micrometeoriti, radiazioni e sbalzi termici estremi. Per un data center significa chip, memorie e sistemi di raffreddamento più vulnerabili. Quindi satelliti più robusti, più pesanti, più ridondanti e più costosi. Se una costellazione di server diventasse numerosa, aumenterebbero anche i rientri atmosferici a fine vita, con il rilascio di materiali nell’alta atmosfera: un tema ancora studiato solo in parte. È un punto poco discusso, ma decisivo. Non usare acqua dolce in orbita può sembrare un vantaggio netto, certo. Ma non basta per definire “verde” un’infrastruttura che richiede lanci continui e un ricambio rapido dei componenti. C’è poi il problema dei guasti. A terra un pezzo si cambia in poche ore. Nello spazio, un satellite danneggiato diventa un oggetto da dismettere, recuperare o lasciar rientrare. Se il modello industriale dell’AI si basa su hardware che invecchia in fretta, portarlo in orbita rischia di moltiplicare non solo i costi, ma anche gli oggetti da gestire sopra le nostre teste.

Orbita affollata e interferenze: lo spazio vicino alla Terra non è infinito

La narrazione dello spazio come frontiera senza limiti si scontra con un dato ormai chiaro agli operatori: le orbite basse sono sempre più affollate. Inserire costellazioni di data center vorrebbe dire aggiungere nuovi satelliti a un traffico già occupato da telecomunicazioni, osservazione della Terra e servizi commerciali. Il rischio non riguarda solo le collisioni. C’è anche la congestione orbitale, cioè la saturazione progressiva delle quote più utili, con effetti a catena su sicurezza, manovre e gestione dei detriti. In parallelo cresce il problema delle interferenze con l’astronomia, sia ottica sia radio: grandi costellazioni riflettono luce, attraversano i campi di osservazione e occupano porzioni sempre più importanti dello spettro. Per chi legge può sembrare un tema lontano, ma non lo è. Tocca la qualità dei servizi satellitari, il costo delle infrastrutture digitali, la tenuta delle regole internazionali e il prezzo ambientale nascosto dietro applicazioni AI che appaiono immateriali. È possibile che una parte del calcolo finisca davvero in orbita, almeno per usi specializzati. Pensare però che basti salire di quota per rendere sostenibile l’esplosione dei consumi digitali, oggi, assomiglia più a una fuga in avanti che a una soluzione matura.