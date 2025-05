Non tutti lo sanno ma ci sono tanti Bonus da richiedere per le famiglie con l’ISEE sotto i 25mila euro: tutta la lista.

Nel mese di maggio 2025, le famiglie italiane con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro possono accedere a una serie di bonus e agevolazioni economiche.

Questi aiuti sono progettati per alleviare le spese quotidiane e supportare le famiglie in momenti di difficoltà economica. È fondamentale, però, che le famiglie abbiano un ISEE aggiornato per poter beneficiare di queste opportunità. Scopriamo insieme quali sono i bonus ISEE attivi e come richiederli.

Tutti i Bonus che puoi richiedere con l’ISEE sotto i 25.000

Uno dei principali aiuti disponibili è il Bonus Bollette, introdotto dal Decreto Bollette 2025. Questo contributo straordinario di 200 euro è destinato alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e sarà accreditato automaticamente nella bolletta del secondo trimestre dell’anno, a condizione che le famiglie abbiano presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE. È importante notare che, per le famiglie numerose, la soglia ISEE può essere più alta, consentendo a più persone di accedere a questo supporto.

A partire da maggio 2025, sarà attivata una piattaforma online per richiedere un voucher sconto fino a 200 euro sull’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Questo bonus è rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro e sarà applicato direttamente in fattura presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. Questa misura non solo aiuta le famiglie a risparmiare su acquisti essenziali, ma promuove anche la sostenibilità e l’efficienza energetica, un tema sempre più rilevante nel contesto attuale.

Il Bonus Asilo Nido è un’altra importante agevolazione per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, che consente di richiedere un rimborso fino a 3.000 euro per le spese sostenute per l’asilo nido, sia pubblico che privato. In caso di presenza di un secondo figlio nato nel 2024 e un altro figlio sotto i 10 anni, l‘importo può addirittura aumentare fino a 3.600 euro. Questa misura è fondamentale per sostenere le famiglie nella gestione dei costi associati alla cura dei bambini, in particolare in un periodo in cui la conciliazione tra lavoro e vita familiare è particolarmente sfidante.

Il Bonus Psicologo rappresenta un altro aiuto significativo, offrendo un contributo per le spese relative a sedute di psicoterapia. L’importo massimo è di 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 1.000 euro per quelle con ISEE tra 15.000 e 30.000 euro. Le domande possono essere presentate tramite il portale INPS, e questa misura riconosce l’importanza della salute mentale, sostenendo le famiglie in un periodo che può essere caratterizzato da stress e difficoltà emotive. L’ISEE è uno strumento fondamentale per accedere a numerosi bonus e agevolazioni. Presentare una DSU aggiornata per il 2025 è cruciale, poiché molti bonus sono erogati automaticamente solo se l’ISEE è in corso di validità. Ad esempio, il bonus bollette da 200 euro sarà riconosciuto solo a chi ha già presentato l’ISEE.

Dal 3 aprile 2025, sono state introdotte importanti modifiche al calcolo dell’ISEE, come l’esclusione di alcuni strumenti finanziari, come i titoli di Stato e i buoni fruttiferi, fino a un valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare. Inoltre, è prevista una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo familiare con disabilità. Infine, la disponibilità della DSU precompilata semplifica il processo di richiesta, rendendo più accessibile l’accesso a queste importanti agevolazioni. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Circolare INPS n. 73 del 3 aprile 2025, che fornisce informazioni dettagliate sui vari bonus e sulle procedure da seguire.