Nei modelli animali abbiamo indicazioni che un ammontare molto alto di acido folico può essere dannoso per lo sviluppo del cervello del feto. La comunità clinica dovrebbe prendere questa indicazione seriamente, supportando la ricerca in questo campo per rivalutare l’ammontare di acido folico ottimale per le donne in gravidanza.

Somministrando dieci volte il livello consigliato di acido folico gli studiosi hanno rilevato una variazione nel cervello dei nascituri. Come spiegato dal Dr Konstantinos Zarbalis, docente associato del Department of Pathology and Laboratory Medicine e tra gli autori della pubblicazione:

