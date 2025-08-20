Per chi ama il gelato e non può farne a meno, è in arrivo un’occasione da cogliere subito al volo. Ecco di cosa si tratta

L’estate è fatta per essere vissuta al massimo, tra viaggi, relax, divertimento, tempo trascorso con amici vecchi e nuovi. È il periodo in cui si hanno maggiori occasioni di stare assieme, perché si va in ferie e si recuperano i mesi contraddistinti da stressanti ore lavorative o spese sui banchi a studiare. Impegni importanti e imprescindibili, senza dubbio, ma una pausa, anche lunga, è necessarie per ricaricare le pile, riprendersi le proprie energie.

In questo contesto, spesso ci si riunisce a casa oppure si esce e, uno dei dessert più desiderati, è senza dubbio il gelato. Con la sua bontà e la varietà di gusti, ha un appeal irresistibile e si può dire che è il re incontrastato delle giornate afose, quelle in cui, tutto ciò che si desidera, è gustare un dolce rinfrescante, mentre si scambiano quattro chiacchiere.

Che si tratti di una cena o un pranzo con amici o familiari, il dessert di punta è il gelato. Negli ultimi anni, con l’inflazione in corso e i conseguenti rincari, anche i prezzi dei gelati, sia artigianali sia confezionati, hanno fatto degli scatti, a livello di costo. Tuttavia, in questo supermercato trovi il gelato a un prezzo imbattibile…e che gelato!

Questo gelato amatissimo è a un prezzo stracciato in un noto supermercato: offerta irresistibile

È il cuore di panna più famoso d’Italia, e sì, avete capito bene. In questo supermercato, questo gelato amatissimo, è in offerta a metà prezzo.

Eh già, il Cornetto Algida, versione classica, da Esselunga costa solo 3.49 euro, invece di 6.99 euro. Questo dessert noto e apprezzatissimo, fresco e gustoso, è venduto in una confezione da 8 coni (480 g), perfetto per tutta la famiglia o nelle occasioni in cui si invitano ospiti a cena.

È un rituale estivo, un momento sacro di fine pranzo o cena, o anche in quei break rilassanti che ci si prende nel corso della giornata, magari felicemente seduti sul divano, a guardare qualche bella serie tv. Gelato alla panna delicato, con cacao magro e granelle di nocciole tostate, sono il pezzo forte di questa bontà senza tempo.

Per chi ama il Cornetto Algida e vuole farne scorta per concedersi momenti golosi da solo o in compagnia, è un’occasione da cogliere al volo.