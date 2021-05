Per quanto riguarda la prevenzione , rafforzare il sistema immunitario è certamente una strategia efficace per evitare lo sviluppo dell’Herpes Zoster. L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale e deve comprendere frutta e verdura di stagione, in modo da assorbire tutti i nutrimenti essenziali per la salute.

Per curare il Fuoco di Sant’Antonio, sintomi iniziali compresi, è importante parlarne subito con il medico in modo da intraprendere una cura adeguata. Sono molte le cure fai da te efficaci per il Fuoco di Sant’Antonio, rimedi naturali da usare per alleviare il fastidio causato dalle vescicole.

