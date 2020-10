Fotovoltaico residenziale, Superbonus ne favorirà la crescita

Il fotovoltaico residenziale potrebbe beneficiare in maniera importante del Superbonus 110%, il commento di Riccardo Fraccaro.

Il fotovoltaico residenziale sta fornendo buoni segnali di crescita, anche se molto c’è ancora da fare per centrare l’obiettivo al 2030 stabilito nel PNIEC. Questa l’indicazione fornita da Paolo Rocco Viscontini, presidente di ITALIA SOLARE, intervenuto durante l’incontro “Superbonus 110%: tutte le indicazioni normative e tecniche per il fotovoltaico“.

Secondo l’associazione il Governo sta marciando positivamente rispetto alle comunità energetiche. Il riferimento è al Superbonus 110%, detrazione fiscale per la quale tuttavia viene richiesto qualche chiarimento relativo all’applicabilità. Nello specifico, Viscontini ritiene che:

Per agevolare l’avvio del Superbonus serve una cabina di regia che comprenda gli enti coinvolti per garantire risposte chiare e univoche a cittadini e imprese.

Durante l’incontro è intervenuto anche Riccardo Fraccaro, Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Ministri, che ha sottolineato:

Questo provvedimento trasferisce la competizione dal prezzo alla qualità diventando un’opportunità per le imprese oltre che per i cittadini. Un investimento di lungo periodo su prodotti più efficienti e performanti.

Il Superbonus al 110% rappresenta un importante fattore di crescita anche per il fotovoltaico, che ha bisogno di misure in grado di rilanciare le potenzialità del settore sul piano della tutela ambientale e dell’occupazione.

In una nota ITALIA SOLARE ha dedicato una parentesi agli impianti industriali legati al DM FER1. Il riferimento nello specifico è all’andamento degli ultimi bandi:

Come dimostrano i risultati degli ultimi bandi, necessitano di una revisione del sistema, così come lo sviluppo di impianti a terra su terreni agricoli per i quali è necessario uscire da ideologie e prese di posizione a priori. ITALIA SOLARE auspica che già con la legge di Delegazione Europea si possano creare le condizioni per uno sviluppo corretto del fotovoltaico a terra, anche in combinazione con le attività agricole e pastorizie.