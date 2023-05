Prepara un fertilizzante naturale per agrumi: è veloce e semplice

Per creare un fertilizzante naturale per gli agrumi, basta cercare gli ingrediente direttamente in casa propria. Tra i più efficaci, ci sono i fondi del caffè, i lupini e le bucce di banana.

Fonte immagine: Pixabay

La coltivazione degli agrumi, sia in giardino che in vaso, richiede una corretta esposizione al sole e una protezione dagli agenti atmosferici. Uno degli aspetti fondamentali della cura delle piante di agrumi è la fertilizzazione, che aiuta a prevenire malattie e parassiti e a favorire la produzione di nuovi germogli.

Per ottenere piante di agrumi sane e rigogliose, è essenziale fornire loro i nutrienti di cui hanno bisogno. Ad esempio, la mancanza di azoto può causare ingiallimento delle foglie e una buccia sottile dei frutti. Il potassio, invece, è fondamentale per una produzione abbondante di frutta. Il calcio, il ferro, lo zinco e il manganese sono anch’essi nutrienti vitali per la salute degli agrumi.

È possibile preparare un efficace fertilizzante naturale direttamente a casa, scegliendo tra diverse opzioni.

Fertilizzante di lupini macinati

I lupini rappresentano una preziosa risorsa per la nutrizione delle piante di agrumi grazie all’alto contenuto di azoto. Per preparare un fertilizzante a base di lupini secchi, macinate circa cento grammi di lupini per ogni metro quadrato di terreno.

Distribuite il composto intorno alla pianta e copritelo con la terra. Assicuratevi di annaffiare abbondantemente, in modo che i lupini si decompongano e rilascino azoto e altre sostanze benefiche.

Bucce di banana come fertilizzanti per gli agrumi

Le bucce di banana rappresentano un altro ottimo ingrediente per un concime completamente naturale. Queste contengono elevate quantità di potassio e fosforo, che favoriscono la crescita dei frutti. Potete utilizzarle in diversi modi:

tritatele e spargetele nel terreno in modo che si decompongano gradualmente;

utilizzatele per creare un compost organico;

preparate un concime liquido immergendo le bucce di banana in acqua e utilizzate il liquido ottenuto per l’irrigazione delle piante di agrumi.

Cenere e fondi di caffè, due fertilizzanti naturali

L’uso combinato di cenere e fondi di caffè favorisce la crescita sana delle piante di agrumi. La cenere apporta fosforo e potassio, mentre i fondi di caffè sono ricchi di azoto e aiutano a mantenere l’acidità del terreno: sono consigliati anche per creare un fertilizzante naturale per l’orto.

Ogni due settimane, spargete entrambi i componenti alla base della pianta, mescolandoli con il terreno e innaffiando abbondantemente.

Macerato di ortica

Fonte: Pixabay

L’ortica è ricca di ferro, un nutriente essenziale per le piante di agrumi. Potete preparare un macerato di ortica semplicemente aggiungendo foglie di ortica in un secchio d’acqua e lasciandole riposare per alcune settimane prima di filtrare il liquido. Questo liquido può essere utilizzato per l’irrigazione regolare delle piante di agrumi. Inoltre, le ortiche possono essere impiegate anche per la preparazione del compost.

Conclusione

Per ottenere agrumi sani e vigorosi, è importante fornire loro i nutrienti adeguati. Con l’utilizzo di fertilizzanti naturali come il lupino macinato, le bucce di banana, la cenere, i fondi di caffè e il macerato di ortica, potrete garantire una nutrizione ottimale per le vostre piante di agrumi. Prendendovi cura delle vostre piante in modo naturale, potrete godere di frutti succosi, gustosi e assolutamente sani.