Il mondo del lavoro è sempre più aperto a nuovi ingressi e a nuove leve da assumere. Quello di cui stiamo per parlarvi riguarda il mondo delle Ferrovie dello Stato.

Il principale gruppo nazionale dei trasporti su ferro cerca nuovi impiegati e nuovi operai da assumere per integrare ed arricchire il proprio organico. Offerte di lavoro che sono rivolte quanto ai giovani, quando anche a coloro che hanno già una certa esperienza nel settore.

Queste offerte, però, hanno una scadenza. Ecco di cosa si tratta e, soprattutto, quali sono i principali profili che vengono richiesti.

Lavorare con Ferrovie dello Stato

Davanti ad una disoccupazione che attanaglia, sempre, i giovani che non riescono a trovare lavoro o un impiego in base alle loro esigenze ed al loro titolo di studio, ci sono invece dei gruppi, anche a livello nazionale che, invece, si aprono proprio all’acquisizione di nuove leve e di nuovo organico. Nello specifico, stiamo parlando del gruppo Ferrovie dello Stato.

La ricerca di nuovo personale quanto anche di operai per arricchire il suo organico è, da sempre, uno dei fiori all’occhiello del principale gruppo nazionale per quel che riguarda i trasporti su ferro. Un’offerta di lavoro, che non si può lasciare andare. Con l’attuazione del Piano Industriale FS 2022-2031 e del Piano Strategico 2025/2029, si prevede la creazione di ben 40.000 posti di lavoro nel prossimo decennio, offrendo opportunità di carriera a vari livelli e per diverse figure professionali.

Le posizioni ricercate

Opportunità di lavoro che vengono offerte a laureati e diplomati per diverse mansioni, quali quella del macchinista, dei Capi Stazione, dei tecnici e degli operatori specializzati nella manutenzione di rotabili e infrastrutture, insieme anche a molte altre figure a carattere tecnico operativo.

Fra le principali mansioni ricercate, entrando nel dettaglio, vi sono:

Macchinista – trenitalia tper;

Neolaureati in ingegneria per manutenzione e innovazione fs logistix;

Assistente lavori – cantiere Trieste;

Addetto gestione contratti;

Specialista gestione contratti, Roma/Milano;

Progettista ingegneria di sistema;

Progettista strutture (mercato estero).

Diversi sono anche gli ambiti dove si ricercano figure professionali che vanno dall’ingegneria (Civile e Armamento, Costruzioni, Manutenzione, Impianti, Tecnologie, Gestione Commesse Rotabili, Ricerca e Sperimentazione), alla manutenzione (Programmazione e Gestione Manutenzione Rotabili, Armamento e Opere Civili, Impianti Tecnologici) fino anche al marketing commerciale (Marketing, Commerciale, Allocazione Capacità e Rapporti con IF).

La domanda è: come ci si candida? E’ possibile utilizzare la sezione dedicata sul sito di Ferrovie dello Stato, dove puoi trovare tutti i dettagli di cui hai bisogno.