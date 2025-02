E’ uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano e della tv di Stato. Su Rai2 va in onda, ogni settimana, “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.

Un successo senza confronti per il nuovo padrone di casa che sta mietendo vittorie su vittorie, soprattutto dal punto di vista di ascolti. Ed anche le pagelle che vengono stilate per lui e per i suoi ospiti sono tutte incoraggianti.

Promosso a pieni voti proprio il conduttore, De Martino, che proprio durante l’ultima puntata ha messo in mostra anche altre sue doti.

“Stasera tutto è possibile”: un successo super

Tutti lo guardano e, dall’altro lato, nessuno può farne a meno. Stiamo parlando di “Stasera tutto è possibile”, il game show comico condotto da Stefano De Martino. Ospiti fissi, giochi che fanno ridere in primis, ma che soprattutto mettono in gioco i concorrenti famosi che si avvicendano, specialmente in quella che è la stanza inclinata.

Una puntata articolare è stata quella di martedì 25 febbraio, dedicata all’ecologia. Una puntata dal titolo “Eco step”. Come dicevamo, diversi sono stati gli ospiti e, ad ognuno, è stato dato un voto, quanto per la partecipazione, quanto per la simpatia, quanto anche per la grinta che ci hanno messo in ogni singola prova e gioco.

Fra i più brillanti abbiamo Giovanni Esposito, a cui è stata dato un voto pieno: 10. Il comico e attore napoletano ha messo in mostra le sue doti di ballerino con la Macarena, ma anche quelle di cantante, con una versione ecologista di “Felicità” di Albano e Romina: “Senti nell’aria c’è già la puzza di zolfo”.

Tanti i voti positivi

Dall’altro lato, il padrone di casa, Stefano De Martino, è stato promosso anche lui con un 8 pieno. Il suo riuscire a mantenere le redini del programma, senza alcuna sbavatura. Anche ballando insieme a Giovanni Esposito in una versione moderna di “Dirty Dancing”. Poi non è mancato Vincenzo De Lucia: le sue imitazioni sono sempre da 10 e lode.

In questa puntata si è cimentato in Francesca Fagnani, conduttrice del programma “Belve”, ponendo a tutti gli ospiti in studio delle domande anche taglienti e scomode, come ad esempio a Manuela Arcuri, anche lei ospite della puntata. A lei, infatti, De Lucia – Fagnani ha indicato la bellezza come un ergastolo: se così fosse stato, lei come si sarebbe comportata?

Tanta comicità, ma soprattutto spensieratezza che ha portato i comici e gli attori presenti a lasciarsi andare a momenti di vera e propria ilarità.