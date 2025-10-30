Esselunga propone ai suoi clienti un iPhone 16e a soli 299€, per gli altri c’è un altro modo di risparmiare: ecco come approfittare dello sconto.

Tra le catene di supermercati più competitivi, Esselunga nel corso degli anni si è guadagnata la fiducia dei consumatori. E’ un marchio accreditato della grande distribuzione, considerato un punto fermo per i consumatori, che non mancano di approfittare delle sue tante offerte settimanali. Oltre al reparto food freschi e non solo, Esselunga propone prezzi competitivi anche in altre sezioni commerciali come quella dell’Hi-tech.

Di questi giorni l’offerta che riguarda iPhone 16e, tra gli smartphone più ambiti dell’azienda di Cupertino. Lo store permette di acquistarlo praticamente a soli 299.euro ma solo a determinate condizioni. Lo sconto previsto è di circa 420 euro ed è decisamente appetibile viste le funzionalità di ultima generazione del prodotto. L’iPhone 16e è considerato lo smartphone “economico” della gamma della versione 16. Ha diverse potenzialità previste da Apple ed il suo prezzo di vendita consigliato è di 729 euro. Fino al 6 novembre è possibile acquistarlo con uno scontro indiretto all’Esselunga.

Le condizioni per approfittare della promo sono diverse ma tutte abbastanza accettabili. Lo sconto infatti non è immediato, ma è recuperabile in una secondo momento. Dopo l’acquisto del telefono i clienti riceveranno una serie di buoni di 30 euro che potranno essere utilizzati due volte al mese a fronte di una spesa di 100 euro. Avranno validità fino al 31 maggio 2026. Da sottolineare che i buoni non potranno essere accumulati ai buoni pasto, L’importo minimo per usare il buono non comprende ricariche telefoniche, farmaci, carte e cofanetti prepagati, alimenti per lattanti e infine per la spesa online, modifiche all’ordine successive alla data di scadenza del buono renderanno il buono inutilizzabile.

IPhone 16e, la promo imperdibile di Esselunga

La promo di Esselunga dedicata all0Phone 16e è davvero imperdibile, si avrà la possibilità di risparmiare più di 420 euro su uno smartphone di ultima generazione. Il regolamento dell’offerta e l’elenco delle condizioni sono chiaramente leggibili sul sito del brand e la promo scadrà il prossimo 6 Novembre. Tuttavia per chi non è un cliente Esselunga, e avrebbe difficoltà a recuperare lo sconto applicato al cellulare, si può acquistare lo smartphone di Apple ad un prezzo ridotto anche online.

Diverse le promo disponibili nei vari store accreditati che permettono di risparmiare sull’ambito smartphone. Le offerte sono davvero allettanti e garantiscono un reale risparmio: unico consiglio è d’affidarsi ai siti accreditati, noti, che garantiscono l’acquisto ed eventualmente anche la restituzione. Sono ovviamente quelli più popolari che godono della fiducia dei consumatori.