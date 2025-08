Con l’inizio del mese più caldo dell’estate, cresce l’attesa per il consueto aumento del traffico sulle autostrade italiane. Agosto rappresenta infatti il periodo di maggior movimento per chi si dirige verso le località turistiche, così come per chi, a fine mese, farà ritorno ai grandi centri urbani. Le previsioni elaborate da Autostrade per l’Italia e Viabilità Italia indicano giorni di particolare criticità, con l’assegnazione di bollini neri e rossi che segnalano i momenti di massimo congestionamento.

Il piano esodo estivo e le misure di Anas per facilitare la circolazione

Il piano esodo estivo 2025, attivo dal 25 luglio, ha già visto un’intensa attività con oltre 13 milioni di spostamenti nel primo fine settimana di partenze. Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, fino alla fine di agosto sono previsti più di 273 milioni di movimenti veicolari sulle strade e autostrade di competenza. In risposta a questa mole di traffico, l’azienda del Gruppo FS ha potenziato il personale su tutto il territorio nazionale e ha sospeso o chiuso 1.348 cantieri, pari all’81% di quelli attivi, dal 25 luglio all’8 settembre, al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico.

Dal 1° luglio, inoltre, sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili, liberando circa 680 km di carreggiata. Tali interventi sono fondamentali per contenere i disagi, soprattutto nelle giornate di maggiore afflusso verso le destinazioni turistiche.

Le giornate critiche di agosto: bollino nero e rosso

Mentre a luglio non si sono registrati bollini neri, agosto presenta invece due giornate con bollino nero, ossia con la massima concentrazione di traffico: le mattinate di sabato 2 e sabato 9 agosto. A queste si aggiungono una quindicina di giornate contrassegnate da bollino rosso, indicativo di traffico critico.

Previsioni traffico verso le località turistiche

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i primi giorni di agosto vedranno traffico intenso sin dal mattino di venerdì 1, con bollino rosso e arancione nelle ore serali. Sabato 2, giorno clou dell’esodo, si prevede bollino nero al mattino, rosso nel pomeriggio e arancione in serata. Situazione simile si ripeterà sabato 9 agosto, con traffico al massimo livello per buona parte della giornata. Anche venerdì 8 agosto sarà una giornata da bollino rosso.

Nei giorni seguenti, si alterneranno accessi di traffico intenso a momenti di relativa normalità, con bollini arancioni e verdi. Da segnalare, inoltre, che la settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da traffico molto intenso, soprattutto il 15 agosto, giorno tradizionale di gite e spostamenti locali.

Previsioni traffico verso le grandi città

Il flusso di rientro verso i grandi centri urbani si concentrerà soprattutto nella seconda metà del mese. I venerdì e i sabati tra il 9 e il 30 agosto registreranno bollini rossi e neri, con punte di traffico critico nelle mattinate e nei pomeriggi. Le domeniche 10, 17, 24 e 31 agosto saranno segnate da traffico intenso, soprattutto nelle prime ore del giorno. Anche Viabilità Italia conferma queste previsioni, sottolineando come l’attenzione debba essere massima soprattutto nelle giornate con bollino nero.

Divieti per i mezzi pesanti e indicazioni per gli automobilisti

Per garantire una circolazione più fluida, è in vigore un divieto di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate in alcune fasce orarie e date del mese di agosto. In particolare, il divieto si estende nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 1 e 8 agosto: dalle 16 alle 22

Sabato 2 e 9 agosto: dalle 8 alle 22

Domenica 3, 10, 17, 24, 31 agosto e venerdì 15 agosto: dalle 7 alle 22

Sabato 16, 23 e 30 agosto: dalle 8 alle 16

Queste limitazioni mirano a ridurre gli ingorghi nei momenti di massimo flusso veicolare, soprattutto nelle direttrici verso le località turistiche.

Gli automobilisti sono invitati a seguire alcune semplici ma fondamentali regole di prudenza per garantire la sicurezza durante i viaggi: verificare lo stato del veicolo prima della partenza, evitare sovraccarichi, rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e fare soste regolari. Durante la guida, è fondamentale evitare distrazioni e usare sempre le cinture di sicurezza, anche per i passeggeri posteriori e i bambini, con gli appositi seggiolini.

Coordinamento e monitoraggio costante della viabilità

Il Centro di coordinamento nazionale Viabilità Italia, presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale, coordina le attività di monitoraggio e intervento per gestire le situazioni di criticità lungo la rete viaria nazionale. Insieme ad altri enti pubblici e privati, Viabilità Italia elabora i piani di esodo estivo e coordina le misure per contenere i disagi dovuti al traffico intenso o a eventi atmosferici avversi.

Durante tutto il periodo estivo, saranno intensificati i controlli da parte di Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, in particolare per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto nei pressi dei cantieri.

Gli utenti possono aggiornarsi costantemente sulle condizioni del traffico attraverso i canali del C.C.I.S.S., l’applicazione “VAI” di Anas, e i siti web e servizi delle società concessionarie autostradali. Anche il Gruppo FS Italiane ha potenziato il monitoraggio e l’assistenza sulla rete ferroviaria per offrire alternative di viaggio e minimizzare i disagi.

L’invito alle persone in viaggio è quello di pianificare attentamente le partenze e i rientri, evitando le ore di punta indicate dai bollini e utilizzando gli strumenti di informazione disponibili per viaggiare in sicurezza e con la massima consapevolezza.