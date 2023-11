Energia marina: vantaggi e svantaggi

L’energia marina, anche detta energia oceanica o pelagica, è una fonte di energia rinnovabile e illimitata che sfrutta alcune caratteristiche dei mari e degli oceani. Ma quali saranno i vantaggi e gli svantaggi di questa risorsa? Sebbene rappresenti una potenziale alternativa alle energie ricavate da combustibili fossili e non rinnovabili, l’energia delle onde deve ancora affrontare alcuni importanti scogli.

Fonte immagine: Pixabay

Quando si parla di energie rinnovabili e sostenibili, il più delle volte si fa riferimento a quella solare, all’energia eolica o magari a quella geotermica. Tra le energie “verdi”, però, rientra anche quella marina, la fonte energetica “blu” per eccellenza. Ma cos’è esattamente l’energia marina, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di risorsa? Com’è facile immaginare, quella marina è un’energia ricavata dal mare.

Più esattamente, esistono diversi metodi per ricavare energia dagli oceani e dai mari, alcuni dei quali sfruttano il moto ondoso, mentre altri si basano sui diversi livelli di salinità delle acque o persino sulle diverse temperature.

Vediamo quindi come sfruttare l’energia del mare, il principio alla base di questa fonte energetica “green”, i vantaggi e gli svantaggi da tenere in considerazione.

Che cos’è l’energia marina?

Come appena detto, l’energia marina (anche detta energia oceanica o pelagica) è quella che si ricava da mari e oceani. Essa può essere ottenuta sfruttando diversi tipi di tecnologie, come quelle che convertono la forza meccanica dei movimenti dell’acqua in energia elettrica.

Nel caso dell’energia cinetica ottenuta dalle correnti marine (energia mareomotrice), ad esempio, il principio di base sarà identico a quello adottato per le pale eoliche: l’energia cinetica sposta le pale e produce energia meccanica che verrà poi convertita in energia elettrica.

Come si produce l’energia marina?

Esistono diversi modi per produrre energia marina, basati su tecnologie che sfruttano diverse caratteristiche o elementi di mari e oceani. Vediamo quali sono alcune delle forme di energia più conosciute.

Energia cimoelettrica

E’ un tipo di energia prodotta sfruttando il moto delle onde e, più in generale, i movimenti dell’acqua. L’energia delle correnti marine viene prodotta mediante l’installazione di turbine sommerse, ed è anche la tipologia sulla quale si è investito maggiormente negli ultimi decenni.

Energia talassotermica

Anche nota con l’acronimo OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), questa forma di energia viene prodotta sfruttando la variazione di temperatura che vi è tra le acque superficiali (più calde) e quelle delle profondità oceaniche (più fredde).

Energia osmotica

Anche detta “energia a gradiente salino”, è ottenuta sfruttando la differenza di concentrazione salina che vi è tra l’acqua del mare e degli oceani, e l’acqua dolce.

Energia mareomotrice

Anche questo tipo di energia viene prodotta sfruttando i movimenti delle acque, ma in questo caso a entrare in gioco sono gli spostamenti dovuti alle maree, ossia gli innalzamenti e abbassamenti del livello del mare causati dall’azione gravitazionale di luna e sole sulle masse d’acqua presenti sulla Terra.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’energia marina?

Fonte: iStock

Sappiamo dunque a cosa serve l’energia delle maree e quella delle onde, ma quali saranno i vantaggi e gli svantaggi di queste tecnologie?

I punti a favore dell’energia marina sono diversi:

E’ una risorsa illimitata

E’ un’energia pulita , in quanto non produce emissioni di gas serra né rifiuti

, in quanto non produce emissioni di gas serra né rifiuti Non è necessaria una combustione per poter funzionare

Si tratta di un’ottima alternativa alle energie basate sui combustibili fossili non rinnovabili come gas, petrolio e carbone.

Peraltro, dal momento che circa il 70% della superficie terrestre è ricoperta da mari e oceani, è chiaro che sfruttare questa fonte di energia potrebbe provvedere a buona parte del fabbisogno energetico a livello globale.

Eppure, ancora oggi l’energia delle onde, o più propriamente quella dei mari e degli oceani, non viene sfruttata come ci si aspetterebbe, ma perché?

Svantaggi dell’energia marina

A remare contro questo tipo di tecnologie sono alcuni svantaggi, come:

Intermittenza nella produzione di energia , sebbene si tratti di una fonte di energia ben più costante rispetto ad altre rinnovabili

, sebbene si tratti di una fonte di energia ben più costante rispetto ad altre rinnovabili Potenziale impatto ambientale degli impianti e delle turbine subacquee, che rischiano di erodere e distruggere i fondali, con conseguenze molto gravi per l’ecosistema marino

degli impianti e delle turbine subacquee, che rischiano di erodere e distruggere i fondali, con conseguenze molto gravi per l’ecosistema marino Costi di installazione elevati

elevati Difficoltà nel riuscire a individuare siti adatti dove installare gli impianti.

Prospettive future

Sebbene gli svantaggi dell’energia marina non manchino, nella sempre più rapida corsa alla decarbonizzazione e allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e affidabili, l’energia catturata dal mare sta attirando sempre più l’attenzione, con progetti sperimentali messi in atto in tutto il mondo, anche in Italia.

Insomma, l’energia del mare si presenta come un’alternativa promettente, e ben presto potrebbe rivestire un ruolo di primo piano nel processo di transizione ecologica che stiamo compiendo e che, secondo le previsioni, porteremo a termine entro i prossimi decenni, a patto che vengano ridotti i costi e superati i limiti legati a questo tipo di tecnologia.