Elastici per allenarsi: come usare le fasce e 8 esercizi facili

Gli elastici per allenarsi sono un accessorio economico, facile da usare, versatile, ma soprattutto efficace per ottimizzare il workout a casa e in palestra. Grazie a questi accessori potrai allenare tutti i gruppi muscolari, dalla testa ai piedi. Vediamo come eseguire gli esercizi con gli elastici e quali fasce scegliere per la nostra palestra domestica.

Manubri, kettlebell e step sono di certo accessori molto utili, ma avere degli elastici per allenarsi è una comodità che tutti dovrebbero conoscere. Se in casa non hai abbastanza spazio per organizzare una palestra super accessoriata, le bande elastiche potrebbero essere la soluzione più adatta.

Grazie a questi strumenti colorati e poco ingombranti, infatti, potresti allenare i principali gruppi muscolari, dalla testa ai piedi, in modo efficace, ma anche divertente.

In questo articolo scopriremo perché dovremmo allenarci con gli elastici, come scegliere quelli più adatti al proprio tipo di workout e daremo un’occhiata ad alcuni esercizi da inserire nella nostra scheda di allenamento con gli elastici.

Perché allenarsi con gli elastici?

Ci sono tante ragioni per scegliere di allenarsi con gli elastici. Sebbene possa sembrare uno strumento banale, ma non lo è, questo accessorio in realtà è molto versatile, efficace e sicuro, specialmente se fissato in modo corretto e se sottoposto a una regolare manutenzione.

In più, come abbiamo già anticipato, gli elastici di resistenza occupano pochissimo spazio, quindi possono essere utili per chi vuole organizzare una piccola palestra domestica, ad esempio in un monolocale. E senza dimenticare il fattore “prezzo”.

Gli elastici per fare sport sono molto più economici rispetto a tanti altri attrezzi, a cominciare dai kettlebell e dai manubri, perché quelli più professionali possono costare molto. Insomma, grazie a questi semplici accessori potresti dare uno sprint in più alla tua normale routine di allenamento, senza spendere troppo.

Quel che conta, è che tu abbia a disposizione le bande elastiche adatte per ciascun esercizio, oltre che esegua i movimenti in maniera corretta e in sicurezza.

Come scegliere l’elastico adatto a te?

Passeggiando fra i corridoi di un negozio di articoli sportivi, probabilmente avrai notato che il numero di fasce elastiche per fare sport è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni. Se fino a qualche anno fa era sufficiente scegliere fra tre diversi livelli di intensità o resistenza, oggi ci troviamo di fronte a decine di prodotti diversi, elastici giganti per ogni necessità.

Innanzitutto, ricordiamo che, grazie alle diverse tipologie di bande disponibili, l’allenamento può essere diversificato e personalizzato in base al proprio livello di fitness. Gli elastici per allenarsi sono disponibili sia al metro, in rotoli impiegati soprattutto nelle palestre, che già tagliati in misure predefinite.

Altri elastici per il fitness sono quelli con i manici, dalla caratteristica forma di corda. Questi vengono spesso impiegati soprattutto per allenare le braccia e la parte alta del corpo.

Particolarmente apprezzate sono anche le fasce circolari, le cosiddette “Loop Band”, che risultano molto utili per allenare cosce e glutei. Infine, in commercio puoi facilmente trovare anche le fasce elastiche in tessuto, che non contengono lattice.

Se sei in cerca di un kit per cominciare ad allenarti a casa, generalmente è consigliabile un minimo di tre fasce con diversa resistenza, leggera, media e pesante.

Elastici per allenarsi: 8 esercizi per braccia e gambe

A questo punto, sappiamo quali sono i diversi tipi di elastici per allenarsi. Ma come si usa l’elastico per gli esercizi?

Di seguito vedremo una serie di esercizi con gli elastici total body. Lavoreremo con le braccia, ma ci concentreremo anche sulle gambe, sui glutei e sulle spalle.

Scegli gli esercizi da inserire nella tua routine di allenamento, e prova ad eseguirli per circa 30-45 secondi ciascuno. Il numero delle ripetizioni e delle serie dipenderà dal tuo livello di fitness.

Ciò che serve è far lavorare i muscoli: di volta in volta, potrai aumentare il numero di movimenti.

Esercizi con l’elastico per le braccia

Per eseguire il primo esercizio, mettiti in posizione eretta, con i piedi sopra la fascia di resistenza al centro. Tieni le due estremità con la mano destra e con la sinistra. Alza le braccia di lato, fino a raggiungere l’altezza delle spalle, torna in posizione iniziale e ripeti il movimento.

Esercizi con l’elastico per le gambe

Per allenare le cosce, useremo la fascia elastica circolare. Mettiti in posizione eretta, posiziona l’elastico intorno alle cosce e allarga una gamba verso l’esterno. Torna in posizione iniziale e ripeti il movimento con l’altra gamba.

Passeggiata laterale

Un esercizio apparentemente semplice, ma che in realtà risulta parecchio impegnativo, è il cosiddetto “sidewalk”, ovvero la passeggiata laterale.

Si tratta di un esercizio da svolgere con elastici corti e circolari. Posiziona l’elastico circolare intorno alle cosce, quindi piegati leggermente in una posizione di semi-squat.

Mantenendo questa posizione, fai un passo verso destra e cammina “lateralmente”, come un granchio. Dopodiché, esegui il movimento camminando verso sinistra.

Glute Bridge con gli elastici per allenarsi

L’esercizio “ponte per glutei” potrebbe diventare ancor più efficace grazie a un elastico per allenarsi.

In questo caso, bisognerà avvolgere l’elastico intorno alle cosce. Sdraiati sulla schiena mantenendo le ginocchia piegate e i piedi poggiati sul pavimento, braccia lungo i fianchi, mani poggiate sul tappetino.

Spingendo sui talloni, solleva i glutei dal pavimento, mantieni la posizione e distanzia leggermente le ginocchia. Torna in posizione iniziale, rilassando le ginocchia e le gambe, dopo ripeti l’esercizio.

Chest Press

Ti stai domandando come usare l’elastico fitness per le braccia? Ecco un metodo che probabilmente non avresti mai immaginato.

Per eseguire questo esercizio, bisognerà stare in piedi o seduti con la schiena ben dritta. La fascia dovrà essere posizionata dietro la schiena, tieni ciascuna estremità con le mani.

Dopodiché, allunga le braccia in avanti. Torna alla posizione di partenza e ripeti l’esercizio.

Curl bicipiti

Questo esercizio con gli elastici è davvero facilissimo. In estrema sintesi, eseguiremo il curl con manubri, ma utilizzando un elastico di resistenza.

Siediti o mantieni una posizione eretta, posiziona i piedi al centro della fascia e tieni ciascuna estremità con le mani. Quindi, alza le braccia davanti a te per eseguire il curl, portando la mano all’altezza del petto. Torna in posizione di partenza e ripeti il movimento.

Esercizio tricipiti con gli elastici per allenarsi

Questo esercizio dovrà essere eseguito in piedi. Posiziona un’estremità della fascia elastica sotto al tallone di uno dei due piedi, dopo afferra l’altra estremità dell’elastico con le mani.

Da questa posizione, allunga l’elastico facendolo scorrere dietro la schiena, stendendolo sopra la testa. Abbassa nuovamente le mani e ripeti il movimento.

Squat con gli elastici

Per finire, eseguiremo il classico squat, ma renderemo l’esercizio un tantino più impegnativo. Per farlo, ti basterà posizionare l’elastico circolare all’altezza delle cosce, quindi abbassati per eseguire il movimento dello squat e torna in posizione iniziale.

Ora tocca a te: prendi le fasce elastiche e inizia il tuo allenamento. Ricorda di mantenere sempre la posizione corretta, in modo da far lavorare i muscoli senza rischiare di causare danni o lesioni.

Se l’esercizio ti sembra troppo difficoltoso, potrai fare gioco con l’elastico, in modo da renderlo più leggero. E chiudi ogni sessione con dello stretching per distendere la muscolatura.