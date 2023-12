Effetto serra spiegato ai bambini: schema e riassunto semplice

L'effetto serra è un fenomeno assolutamente naturale che si manifesta sul pianeta. Nell'atmosfera ci sono dei gas, i cosiddetti gas serra, che mantengono costante la temperatura sul pianeta, mantenendola intorno ai 15 gradi. Un aumento dei gas serra immessi nell'aria, a causa di attività umane che sfruttano troppi combustibili fossili o che hanno come effetti la deforestazione, causa un aumento delle temperature. Da qui, i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale che stiamo vivendo.

Se i nostri figli o i nostri alunni ci chiedessero cos’è l’effetto serra, noi sapremmo rispondere con una risposta esaustiva e completa, alla loro portata? Non è sempre così semplice raccontare ai più piccoli quello che succede sul pianeta terra: l’effetto serra spiegato ai bambini potrebbe però essere utile anche ai grandi per fare un bel ripasso. Anche perché non sempre gli adulti sanno quello che effettivamente succede al globo. Ecco, allora, come spiegare ai bambini l’effetto serra, con riassunto, schemi e video che possono tornarci utili.

Che cos’è l’effetto serra spiegato in modo semplice?

L‘effetto serra è un fenomeno totalmente naturale. Si manifesta quando i gas presenti naturalmente nell’atmosfera del pianeta lo riscaldano. Questi gas si chiamano, appunto, gas serra: trattengono il calore delle radiazioni solari, che non tornano nello spazio ma rimangono sulla superficie terrestre. Si chiamano “gas serra” perché il loro effetto sul pianeta è quello delle serre in cui si coltivano piante di ogni tipo. Grazie al loro incessante lavoro, la temperatura media sul pianeta si attesta intorno ai 15 gradi, non andando troppo al di sotto di questa soglia (potrebbe essere decisamente sotto lo zero se non intervenissero i gas serra).

Quali sono i principali gas serra che operano sulla superficie terrestre?

l’anidride carbonica (CO2)

il metano (CH4)

il protossido d’azoto

il vapore acqueo (H2O)

Come abbiamo già accennato, il fenomeno è assolutamente naturale, ma a causa delle attività umane oggi è un problema, perché sono aumentati notevolmente i gas serra rilasciati nell’atmosfera e questo comporta un aumento delle temperature medie sulla Terra che inizia a essere preoccupante. Stiamo parlando di cambiamenti climatici che sembrano inarrestabili, con un riscaldamento globale che è bene mantenere sempre sotto una certa soglia.

Come spiegare ai bambini l’effetto serra?

Ai bambini possiamo dire che l’effetto serra è un fenomeno naturale. Ci sono dei gas nell’atmosfera, la parte più esterna della Terra, a contatto con lo spazio, che mantengono le temperature sotto una certa soglia. Se questi gas, naturalmente presenti, aumentano a causa di quello che facciamo ogni giorno, la temperatura è destinata a salire sulla Terra (così come se diminuiscono, la temperatura è destinata a scendere).

Le cause dell’effetto serra accelerato dalle attività umane sono due: l’uso eccessivo di combustibili fossili, che causa un aumento delle emissioni di CO2, e la deforestazione, perché meno alberi ci sono, meno anidride carbonica viene assorbita dalla natura. Mentre le conseguenze sono evidenti: il clima sulla Terra diventa sempre più caldo.

I video qui di seguito sono ottime per spiegare ai bambini l’effetto serra, a casa o a scuola:

Effetto serra, riassunto e schema per le scuole

Per i bambini, a casa o a scuola, ecco una serie di risorse utili che possiamo tenere come riferimento:

Fonte: Pixabay

Tutti questi materiali sono utili per spiegare ai bambini (e non solo ai bambini) cos’è l’effetto serra, quali le cause e gli effetti e anche le possibili soluzioni al vaglio degli scienziati.