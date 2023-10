Quali sono le malattie più comuni causate dall’inquinamento

L'inquinamento è un problema serio, non solo per l'ambiente ma anche per la nostra salute. Questo infatti causa molti problemi all'uomo e l'insorgere di alcune gravi malattie, come patologie respiratorie e tumori.

L’inquinamento è diventato un compagno indesiderato nella vita quotidiana di molte persone, specialmente quelle che vivono in aree urbane. Questo fenomeno, amplificato da industrie, traffico e fumo, non solo deturpa l’ambiente, ma minaccia seriamente la nostra salute. Ma quali sono le malattie più comuni scatenate dall’inquinamento? E come possiamo proteggerci?

Malattie cardiovascolari e respiratorie

Il legame tra l’inquinamento e le malattie del cuore e dei polmoni è ben consolidato. L’OMS ha evidenziato come ogni anno circa 9 milioni di persone muoiano a causa di malattie legate all’inquinamento.

Aterosclerosi: una patologia degenerativa delle arterie che può portare a gravi complicanze come infarti e ictus.

Malattie cardiache e ictus: circa un quarto dei decessi per queste patologie è strettamente collegato all’inquinamento atmosferico.

Malattie respiratorie: l’inquinamento è responsabile del 14% dei casi di asma, senza contare altre patologie come bronchiti croniche, allergie e infezioni polmonari.

Tumori

La correlazione tra inquinamento e tumori è preoccupante. In particolare, il rischio di sviluppare tumore al polmone è strettamente correlato alla presenza nell’aria di particelle PM10 e PM2,5. Queste particelle sono così piccole che possono penetrare profondamente nei polmoni, causando danni a livello cellulare. Il 29% dei decessi per tumore al polmone è legato all’esposizione a queste particelle. Recentemente, sono emerse anche preoccupazioni riguardo al legame tra inquinamento e tumore al seno.

Il fumo: un’altra fonte di inquinamento

Il fumo di sigaretta non solo danneggia direttamente chi fuma, ma contribuisce anche all’inquinamento atmosferico. Le conseguenze negative della combinazione di fumo e smog sono molteplici, tra cui un invecchiamento accelerato. Tuttavia, nonostante la chiara evidenza dei danni causati dal fumo combinato con l’inquinamento, le misure adottate a livello governativo sono spesso insufficienti.

Fonte: Pixabay

Conclusioni

L’inquinamento non è solo un problema ambientale, ma una seria minaccia alla salute pubblica. Le malattie causate dall’inquinamento possono variare da patologie respiratorie a gravi tumori. Proteggere la nostra salute significa anche lottare contro l’inquinamento. È fondamentale che governi, aziende e cittadini collaborino per ridurre le emissioni e adottare stili di vita più sostenibili, affinché le future generazioni possano vivere in un mondo più pulito e sano.