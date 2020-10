EarthMeals, l’alimentazione plant-based sostenibile e salutare

Fonte immagine: Unsplash

EarthMeals è start-up fondata su una nutrizione pland-based, composta da prodotti salutari e rivolta verso l'alimentazione sostenibile.

Parliamo di: Alimentazione Sostenibile

Un’alimentazione sostenibile e salutare. Questo l’impegno assunto da EarthMeals, la prima startup fondata su una nutrizione plant-based. Piatti preparati su misura a base vegetale e consegnati settimanalmente a casa, oppure in ufficio o ancora in uno dei punti di ritiro presenti sul territorio. Il brand concentra le sue energie su una serie di elementi essenziali per benessere personale quali appunto la nutrizione, la mindfulness e la consapevolezza. Un consumo sostenibile per la salute dell’ambiente e dell’uomo stesso, in funzione di un nuovo benessere interiore.

L’attività è nata dall’idea dell’imprenditore friulano Stefano Bertoli e dal desiderio di riprendere le redini del proprio quotidiano, grazie a una gestione consapevole dell’alimentazione. I pasti sono a base vegetale, realizzati con ingredienti freschi e bilanciati, senza l’impiego di prodotti di origine animale. Una scelta mirata di elementi funzionali utili a preservare la salute, riducendo il rischio di insorgenza di gravi malattie che possono minare anche lo stato d’animo personale. Un percorso alimentare che possa favorire una longevità personale, come specificato dallo stesso Stefano Bertoli:

I cibi che decidiamo di mangiare influenzano il nostro umore, oltre che la nostra salute. I piatti che scegliamo non hanno, infatti, solo importanti conseguenze funzionali, ma anche emotive, relazionali, psicologiche.

Una scelta alimentare funzionale e consapevole: servizi e prodotti

Scegliere EahrtMeals consente di affrontare i pasti con maggiore consapevolezza grazie alla proposta di cibi naturali con cerali integrali e verdure. Un’alimentazione sostenibile anche grazie alla tracciabilità dei circuiti di distribuzione e all’attenzione riposta nei confronti della provenienza degli alimenti, alle modalità di preparazione fino alla cottura.

Con ingredienti certificati OGM free, prevalentemente di origine italiana e a chilometro zero, senza l’utilizzo di coloranti e conservanti. Pasti pronti su misura da scegliere attraverso lo shop online dove poter decidere tra la varietà di piatti unici o tra più pietanze sane ed equilibrate. I pasti vengono cucinati con cottura a vapore o a bassa temperatura, un tempo molto più lungo rispetto alla cottura classica così da impedire la dispersione delle proprietà nutrizionali. Le pietanze vengono sottoposte ad abbattimento e infine riposte in frigorifero. Proposte bilanciate in base al genere di appartenenza, grazie anche alla collaborazione con il biologo nutrizionista professionista Dott. Patrizio Bianchi.

EarthMeals, tempistiche e conservazione

I pasti vengono cucinati il lunedì e spediti una volta alla settimana così da garantire la freschezza dei prodotti, agevolata anche dall’utilizzo di vaschette monoporzione in polipropilene, riciclabili al 100% e isolate termicamente. La realizzazione con una fibra di canna da zucchero le rende compostabili, consentendo anche una temperatura di refrigerazione sotto i 4°C fino a 48 ore. Così da poterle riporre in frigorifero una volta tornati a casa dal lavoro.

La conservazione può prolungarsi fino a 14 giorni, il piatto si può rigenerare al momento della consumazione effettiva. EarthMeals resta al fianco delle persone anche dopo la consegna o l’acquisto consigliando i clienti e fornendo suggerimenti utili a raggiungere i loro obiettivi. Prima dell’ordine è possibile effettuare un test nutrizionale gratuito: fornendo peso, altezza, abitudini quotidiane e desideri così da individuare quali sono gli ingredienti più adatti per il proprio organismo.

Fonte: EarthMeals