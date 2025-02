Non per tutti gli artisti, il Festival di Sanremo è stato entusiasmante: c’è chi l’ha vissuto con dolore, sentendosi anche umiliato

E’ tempo di tirare le somme. Cosa ha portato e cosa non ha portato il Festival di Sanremo? Se il vincitore Olly in queste ultime ore ha annunciato di non partecipare all’Eurovision, lasciando il posto a Lucio Corsi, e sta vivendo un momento di grande euforia e attenzione mediatica, c’è chi se n’è tornato a casa con qualche sassolino nella scarpa.

E qualche sassolino è stato tolto a Verissimo, dove Kekko dei Modà, è stato intervistato da Silvia Toffanin. Proprio qui infatti il cantante si è lasciato andare ad un lungo sfogo che ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi fan.

Durante la chiacchierata, il cantante ha parlato di diversi argomenti, tra cui il recente infortunio subito proprio al palco dell’Ariston e il suo momentaneo ritiro dalla musica. E non ha esitato a criticare la giuria che non ha avuto belle parole per lui.

Le critiche dopo Sanremo, l’infortunio e la voglia di abbandonare

Francesco Silvestre ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere di Verissimo, commentando il post polemico pubblicato dopo la sua partecipazione al Festival.

Il cantante si è lamentato del pregiudizio da parte della giuria della sala stampa e della radio. Ha sottolineato che, mentre il televoto li ha premiati portandoli nella top five, i giudizi della critica li hanno relegati agli ultimi posti. Secondo lui, alcune persone non ascoltano nemmeno la loro musica e li penalizzano a prescindere, trovando questo atteggiamento poco professionale e umiliante.

“Da anni c’è chi ci giudica con pregiudizio a prescindere da qualsiasi cosa porto o faccio…Non lo ascoltano neppure…Mi danno sempre il voto più basso…Ma quando vengono fatte queste cose così umilianti penso ci sia poca professionalità, ma li rende pure ridicoli…”

Il cantante ha poi raccontato di essersi fatto male cadendo dalle scale il giorno prima delle prove generali, rompendosi due costole: nonostante il forte dolore, ha deciso di esibirsi comunque, saltando però le prove per paura di peggiorare la situazione. Kekko ha spiegato di non aver mai preso in considerazione l’idea di ritirarsi dalla competizione, paragonando la sua situazione a quella di tante persone che ogni giorno vanno a lavorare con dolori e problemi di salute.

Infine, la padrona di casa gli ha chiesto se fosse vero che, fino a pochi mesi prima, aveva pensato di abbandonare definitivamente la musica. Il cantante ha confermato, spiegando di essersi trasferito a Tenerife per un periodo, dopo aver perso fiducia in alcune persone del settore.

“Io mi ero ritirato completamente…Adesso vivo a Tenerife da un anno…Lì sto molto bene…Avevo deciso di mollare perchè erano finite delle cose nel lavoro e avevo perso fiducia in determinate persone…”