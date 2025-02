Hai mai visto la casa da sogno di Giorgia ed Emanuel Lo? Il nido d’amore della coppia è davvero incredibile: ecco com’è fatto.

Al Festival di Sanremo ha fatto furore, Giorgia, riconfermandosi tra le cantanti più amate di sempre dagli italiani. Nonostante il mancato podio, che ha generato fischi e proteste da parte di tutto il teatro Ariston con una polemica che è proseguita nei giorni successivi sui social e in televisione, la cantante romana ha dimostrato di essere sempre nel cuore degli amanti della musica. Ma come tutti sappiamo è nel cuore anche del suo Emanuel Lo, compagno di vita con cui abita in una casa da sogno.

Se non avete mai visto l’interno del nido d’amore dei due, vi siete persi davvero un bel vedere! Una casa che toglie il fiato e che è davvero il posto felice di una coppia che sembra amarsi con tenerezza e sincerità. Ecco dove si trova e com’è fatta.

Com’è fatta e dove si trova la casa di Giorgia ed Emanuel Lo?

Giorgia è senza dubbio molto impegnata, tra tour, interviste e lavoro in studio. Come tutti i suoi colleghi cantanti, passa molto tempo lontana da casa, in giro per l’Italia e l’Europa. Eppure, tutti abbiamo bisogno di un posto sicuro, un luogo in cui tornare per sentirci protetti e amati. Giorgia l’ha trovato tra le braccia di Emanuel Lo e nella sua casa a Roma, in cui abitano assieme al loro figlioletto Samuel.

Un nido d’amore felice, dagli ampi spazi interni ed esterni, lontano dal caos della Capitale. Una grande piscina si trova all’esterno della casa, per bagni sotto al sole e momenti di relax quando le temperature lo consentono. La casa è molto grande in stile moderno, essenziale e semplice. Alcuni arredi vintage completano l’interior design, dando un tocco di calore e personalità agli interni.

Naturalmente è presente una sala dedicata alla musica, con strumenti musicali, dischi e tutto ciò che occorre a Giorgia per comporre, ascoltare, cantare. Non solo: sia lei che Emanuel sono appassionati di fitness e tengono alla loro forma fisica. Ecco perché non poteva di certo mancare la sala palestra, con attrezzi, tapis roulant e tutto l’occorrente per l’allenamento quotidiano. La casa si trova nel quartiere Monteverde, dove la cantante è cresciuta e dove si trovano, dunque, le sue radici.

Insieme a Emanuel passa le giornate in tranquillità, lontano dai riflettori e dal caos in cui sono entrambi costantemente coinvolti per il loro lavoro.