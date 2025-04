I vecchi smartphone inutilizzabili dove vanno buttati? Ecco come bisogna comportarsi per smaltirli nella maniera corretta.

Il possessore di uno smartphone obsoleto che desidera disfarsene quasi certamente avrà una tentazione: quella di sbarazzarsene gettandolo direttamente nel bidone del secco. Così facendo commetterebbero però uno sbaglio colossale. Bisogna sapere infatti che i cellulari non possono essere smaltiti come tutti gli altri oggetti.

I nostri smartphone infatti sono una vera e propria miniera di metalli preziosi. Contengono metalli preziosi come oro, argento, palladio e rame. Per non parlare di litio e cobalto impiegati nelle batterie. Per questa ragione i telefonini sono catalogati come RAEE (rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica) e richiedono un processo di smaltimento speciale, sottoposto a una precisa normativa.

In questo modo è possibile dare una “seconda vita” a questi metalli, riducendo il bisogno di estrarre nuove materie prime. Senza contare che il riciclo aiuta a prevenire la dispersione di sostanze nocive per l’ambiente. Pensiamo a mercurio o piombo, che potrebbero potenzialmente contaminare acque e suolo. Dunque dove vanno gettati i vecchi smartphone?

Vecchi smartphone, dove vanno buttati

Gli smartphone ormai datati, guasti o comunque inutilizzabili non vanno gettati nei bidoni dei rifiuti come gli altri prodotti. I vecchi apparecchi telefonici vanno portati all’isola ecologica o consegnati in un negozio specializzato. Attenzione poi: i “furbetti” sorpresi a gettare uno smartphone nel secco rischiano di prendere una multa salata.

Le sanzioni previste dal nostro ordinamento per chi smaltisce scorrettamente un rifiuto RAEE sono pesanti. Si rischia una sanzione pecuniaria da un minimo di 300 a un massimo di 3.000 euro. Come detto lo smartphone è considerato un rifiuto pericoloso per l’ambiente e la salute umana. I modi per smaltire il vecchio telefonino sono sostanzialmente due.

Possiamo prenotare il ritiro del nostro telefonino usurato presso un negozio autorizzato oppure possiamo portarlo all’isola ecologica. Il negoziante infatti è obbligato per legge a ritirare gratis il dispositivo usato al momento dell’acquisto. Chi non vuole consegnare il vecchio telefonino in negozio potrà portarlo presso una delle tante isole ecologiche comunali, attrezzate appositamente per smaltire questi rifiuti speciali.

Successivamente i RAEE vengono inviati a impianti di trattamento che provvederanno a riciclare le materie prime e impediscono che le sostanze inquinanti vadano a disperdersi nell’ambiente. Se lo schermo del telefonino è danneggiato, non dimentichiamo di rimuovere la parte anteriore dell’apparecchio (in modo sicuro) prima di smaltirlo. Il vetro andrà conferito nell’indifferenziata o negli appositi bidoni (solitamente di colore verde) per la raccolta di questo materiale.