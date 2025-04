Assurda la storia dell’uomo misterioso che riempie i bidoni del vicino di urina e nessuno sa per quale motivo lo faccia.

Questa storia assurda sta facendo il giro del web e ha già raccolto i pareri sconcertati di tutti. Immagina uscire di casa per buttare la spazzatura, un’operazione che fai ogni giorno senza pensare e senza aspettarsi che succeda qualcosa di diverso dal solito. Questa volta, però, trovi tantissima urina nel bidone della spazzatura di fronte casa tua. Scopri, poi, che è un uomo, sempre lo stesso, a gettarla di proposito proprio lì.

Proprio questo è successo ad un residente della zona, che ha colto l’uomo in flagrante e ha deciso di prendere provvedimenti, stanco di questo comportamento disgustoso e fuori controllo, oltre che francamente incomprensibile. Ma che cosa passa per la mente di qualcuno che decide di compiere questo gesto? Quali sono le motivazioni? Ecco com’è andata davvero.

Chi è l’uomo che butta l’urina nel secchio della spazzatura dei vicini di casa: una storia assurda

Ci troviamo a Portland, nell’Oregon, un piccolo quartiere residenziale della città degli Stati Uniti. Un residente scopre, molto spesso, alcune taniche colme di urina dentro il bidone della spazzatura davanti casa sua. La prima volta non ha pensato a nulla di che, oltre al pensiero di trovarsi di fronte ad una scena disgustosa. Tornato a casa, l’uomo non ha più pensato all’accaduto, fino a che la questione non si è ripresentata di nuovo, sempre allo stesso modo.

Di nuovo i galloni di urina nel suo bidone. E allora c’era qualcosa da fare assolutamente. Un’azione disgustosa che doveva essere assolutamente fermata. Il residente, di nome Alex, ha così chiamato le forze dell’ordine perché venissero a fare qualcosa di concreto contro l’uomo misterioso, che è stato beccato grazie alla presenza delle camere di sorveglianza installate nei dintorni. Oltre ai bidoni dell’uomo che ha sporto denuncia, l’uomo se l’è presa anche con quelli dei vicini. “Ha iniziato a diversificare – ha detto Alex – Non capisco perché torni sempre qui, non ha senso“. Parlando con una tv locale, Alex, esasperato, ha dichiarato: “Forse sta guardando, non lo so. Per favore, smettetela. Per favore, non fatelo più“.

Non è chiaro il motivo per cui l’uomo faccia tutto questo o chi sia questo misterioso vandalo dall’identità celata. Non è facile immaginare un motivo per cui qualcuno debba depositare dell’urina nel bidone del vicino, né per quale motivo questi bidoni colmi di pipì esistano in generale. Ma certe cose, forse, è meglio che restino misteriose.