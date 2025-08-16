In estate è importante tutelarsi dalle zanzare: ecco piante e rimedi naturali che possono contribuire ad allontanarle.

Con l’arrivo della stagione estiva, terrazzi, giardini e balconi diventano spazi ideali per godersi il clima mite all’aperto. Tuttavia, l’aumento delle temperature favorisce la proliferazione delle zanzare, insetti fastidiosi la cui presenza può compromettere il relax e le attività all’aperto. Per difendersi in modo naturale, è possibile affidarsi a un metodo efficace e sostenibile: la coltivazione di specifiche piante repellenti capaci di allontanare questi insetti grazie ai loro profumi o ai principi attivi contenuti.

Le piante più efficaci contro le zanzare

La citronella (genere Cymbopogon), riconosciuta come la pianta antizanzare per eccellenza, emana un intenso aroma agrumato che respinge diversi insetti volanti. Può essere coltivata in vaso o in piena terra, preferibilmente in un ambiente soleggiato. La citronella, oltre ad essere impiegata come repellente, possiede anche proprietà antitumorali, poiché il suo principio attivo, il citrale, è stato studiato per la sua capacità di indurre apoptosi nelle cellule cancerogene.

Accanto alla citronella, altre 12 piante risultano particolarmente efficaci nel tenere lontane le zanzare:

Lavanda (Lavandula angustifolia): oltre al caratteristico profumo rilassante, la lavanda è un potente repellente naturale. Questa pianta perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae si distingue per le sue infiorescenze a spiga e il suo odore intenso, che le zanzare trovano sgradevole.

(Lavandula angustifolia): oltre al caratteristico profumo rilassante, la lavanda è un potente repellente naturale. Questa pianta perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae si distingue per le sue infiorescenze a spiga e il suo odore intenso, che le zanzare trovano sgradevole. Geranio : le varietà con fragranze di limone o citronella sono note per la loro efficacia contro gli insetti.

: le varietà con fragranze di limone o citronella sono note per la loro efficacia contro gli insetti. Erba gatta : conosciuta per l’effetto sui gatti, è utile anche come repellente per le zanzare.

: conosciuta per l’effetto sui gatti, è utile anche come repellente per le zanzare. Calendula : pianta ornamentale che allontana zanzare, api e vespe.

: pianta ornamentale che allontana zanzare, api e vespe. Melissa : il suo aroma simile al limone aiuta a scoraggiare le punture.

: il suo aroma simile al limone aiuta a scoraggiare le punture. Lantana : emana un odore sgradito alle zanzare.

: emana un odore sgradito alle zanzare. Eucalipto : l’olio essenziale di Eucalyptus citriodora, ricco di citronellolo e geraniolo, è impiegato in numerosi prodotti repellenti.

: l’olio essenziale di Eucalyptus citriodora, ricco di citronellolo e geraniolo, è impiegato in numerosi prodotti repellenti. Rosmarino : il suo profumo pungente è un deterrente naturale.

: il suo profumo pungente è un deterrente naturale. Basilico : utilizzabile come repellente naturale grazie al suo aroma.

: utilizzabile come repellente naturale grazie al suo aroma. Menta : il profumo fresco e intenso della menta è efficace nel respingere le zanzare.

: il profumo fresco e intenso della menta è efficace nel respingere le zanzare. Monarda: i fiori di questa pianta rilasciano un profumo che allontana gli insetti.

Per ottenere il massimo beneficio da queste piante antizanzare, è consigliato posizionarle in vasi vicino a finestre, porte d’ingresso o nelle zone di maggior utilizzo all’aperto, come balconi e giardini. L’uso di oli essenziali estratti da queste piante rappresenta un’ulteriore soluzione naturale: possono essere nebulizzati nell’aria o applicati su tessuti per intensificare l’effetto repellente.

Rimedi naturali fai-da-te contro le zanzare

Oltre alla coltivazione delle piante, esistono semplici rimedi casalinghi per proteggersi dalle punture senza ricorrere a prodotti chimici. Tra questi, lo spray repellente fatto in casa, realizzabile mescolando acqua distillata, qualche goccia di oli essenziali di citronella, eucalipto, menta, lavanda o tea tree, con una base alcolica o di amamelide. Questo spray può essere spruzzato sulla pelle o negli ambienti per una protezione delicata e naturale.

Un’altra soluzione tradizionale è l’aceto aromatizzato: lasciando in infusione scorze di agrumi, foglie di menta o fiori di lavanda in aceto di mele per circa una settimana, si ottiene un liquido profumato da posizionare in ciotole o spruzzare su superfici per allontanare le zanzare e profumare l’ambiente.

Questi metodi si confermano una valida alternativa ecologica e sostenibile per godersi l’estate senza fastidi, valorizzando anche il fascino e il benessere offerti dalle piante aromatiche e dalle loro proprietà naturali.