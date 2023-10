Palming: a cosa serve e come si fa

Il palming è una tecnica di rilassamento di occhio e mente, che consiste semplicemente nel mettere le mani calde sopra gli occhi, senza fare pressione. Si mantiene questa posizione per una decina di minuti, fino a quando non avremo di fronte uno "schermo" tutto nero. Durante l'esercizio il respiro deve essere lento, profondo e diaframmatico. L'esercizio serve per contrastare l'affaticamento oculare e liberare la mente da pressioni e cattivi pensieri.

Con il termine palming si indica una particolare tecnica e una serie di semplici esercizi che possiamo praticare ogni volta che abbiamo bisogno di riposare non solo gli occhi, ma anche la mente. Per la maggior parte delle persone la vista è il senso più usato: da mattina a sera il nostro sguardo è sottoposto a grande stress. Così come la nostra mente. Per chi cerca un po’ di relax e di calma, questo è il metodo giusto. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul palming: a cosa serve e come si fa.

Come si fa il palming?

Iniziamo dal principio: che cos’è il palming? Il palming è una tecnica di rilassamento degli occhi, che non dà sollievo solo alla vista, ma anche alla mente. La tecnica ha origine dall’Asana Pranayama Mudra Bandha, un libro molto conosciuto da chi ama e pratica lo yoga. Il testo è stato scritto dal maestro yoga Swami Satyananda, la cui tecnica, presente nel libro, è stata riproposta poi anche dal medico oftalmologo di origini statunitensi William Horatio Bates. Il metodo Bates, che porta il suo nome, aiuta a garantire la salute degli occhi: una medicina alternativa tra le quali è presente anche il palming.

Come si eseguono questi esercizi? Vediamoli passo dopo passo?

Riscaldiamo le mani sfregando i palmi l’uno contro l’altro o passandole sotto l’acqua calda corrente

Troviamo una posizione comoda in un ambiente consono, lontano da distrazioni o rumori

Mettiamoci seduti con un tavolo di fronte oppure usiamo la posizione del mezzo loto, con le gambe incrociate, sedendoci a terra: schiena e testa devono essere dritti, spalle e collo rilassati

Mettiamo i palmi delle mani sugli occhi, senza fare pressione: dobbiamo solo sentire il calore

Manteniamo la posizione da 5 a 10 minuti, fino a quando non vedremo tutto perfettamente nero

Durante l’esercizio dobbiamo mantenere un respiro diaframmatico, lento e profondo.

A cosa serve il palming?

Questo metodo serve per alleviare i disturbi derivanti da occhi pesanti, stanchi, secchi. A fine giornata, dopo averla magari trascorsa davanti allo schermo di un pc, potremmo provare tutte queste sensazioni, che possono essere placate con degli esercizi di rilassamento degli occhi. A cosa serve il palming, dunque? Può aiutare ad alleviare l’affaticamento visivo e può essere un trattamento preventivo per la salute della vista.

La tecnica di rilassamento per gli occhi e per la mente (come fa anche la mindfulness) dovrebbe essere eseguita in ogni momento della giornata, sia quando gli occhi sono già stanchi sia per prevenire i principali disturbi legati all’affaticamento oculare. Possiamo fare anche solo 10 minuti di pratica in ufficio mentre siamo in pausa, a casa, mentre studiamo, all’aria aperta o anche prima di andare a dormire.

Cosa fare per rilassare gli occhi?

Con l’esercizio del palming i nostri muscoli oculari potranno rilassarsi. Oltre a questa pratica, possiamo anche seguire il metodo Bates che consiglia, ad esempio, di sbattere velocemente per qualche minuto le palpebre. Oppure di alzare gli occih al cielo e farli ruotare in senso orario, prima, e in senso antiorario, poi, agendo con lentezza. Si possono anche fare impacchi caldi o freddi sugli occhi oppure passare velocemente dalla visione di un oggetto vicino a una di un oggetto più lontano, per rinforzare i muscoli degli occhi.

Fonte: