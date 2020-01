Dieta Mediterranea, la migliore al mondo nel 2020: superate 35 rivali

Fonte immagine: Foto di Moira Nazzari da Pixabay

La Dieta Mediterranea è la più salutare al mondo secondo la rivista statunitense US News & World's Report's: battute la Dash e la Flexitariana.

Parliamo di: Dieta mediterranea

La Dieta Mediterranea si conferma l’alimentazione più salutare al mondo anche nel 2020. L’esito di questo singolare concorso è stato reso noto da Coldiretti, che ha sottolineato come il mangiare sano all’italiana abbia battuto diverse “rivali” come la Dash e la Flexitariana (rispettivamente seconda e terza classificata). A stilare la classifica la rivista statunitense U.S. News & World’s Report’s.

A garantire il primato alla Dieta Mediterranea gli effetti positivi sulla salute, sottolinea Coldiretti, in termini di longevità, gestione del peso, benessere del cuore e del sistema nervoso, ma anche “prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete”. Quattro le categorie specifiche in cui l’alimentazione all’italiana:

Prevenzione e cura del diabete;

Mangiare sano;

Componenti a base vegetale;

Facilità a seguirla.

Ha concluso Coldiretti:

A contendere la vittoria della dieta mediterranea sul podio sono state quella Dash contro l’ipertensione che si classifica al posto d’onore e la Flexariana, un modo flessibile di alimentarsi. Al quarto posto la dieta Mind che previene e riduce il declino cognitivo e la storica dieta ipocalorica Weight Watchers.

Secondo la SID (Società Italiana di Diabetologia) seguire la Dieta Mediterranea porterebbe diversi benefici anche per la salute del fegato. L’organo risulterebbe protetto dal rischio di steatosi epatica, che si traduce in un eccessivo accumulo di grasso nelle cellule del fegato.