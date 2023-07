Dieta ipoglucidica: cos’è e cosa mangiare

La dieta ipoglucidica è essenzialmente una dieta a basso contenuto di glucidi, ovvero i carboidrati. In poche parole, quindi, si tratta di una dieta low carb che promette rapide perdite di peso e un generale miglioramento della salute. Ma come spesso accade, esistono degli svantaggi che è bene considerare prima di seguire questa dieta.

Fonte immagine: Pixabay

Si sente spesso parlare di diete chetogeniche, low carb o persino di dieta del sondino, ma conosci la dieta ipoglucidica? Con questo termine si indica una dieta a basso contenuto di glucidi, vale a dire gli zuccheri contenuti proprio nei carboidrati. In sintesi, quindi, potremmo dire che la dieta ipoglucidica non è altro che una dieta low carb, che prevede, dunque, una sostanziale riduzione del consumo giornaliero di carboidrati.

Al contempo, questa dieta prevede anche un consumo relativamente maggiore di proteine (dieta iperproteica) e grassi, contrapponendosi per molti versi alle linee guida nutrizionali secondo cui i carboidrati dovrebbero rappresentare una buona fetta dell’assunzione calorica giornaliera.

Come funziona la dieta ipoglucidica?

Prima di vedere cosa mangiare in una dieta ipoglucidica, sarà utile capire il meccanismo di questo sistema alimentare.

Sappiamo che questa dieta riduce in maniera più o meno consistente l’assunzione di carboidrati e zuccheri, aumentando allo stesso tempo il consumo di altri nutrienti in percentuale.

Ma in che modo questo dovrebbe farci dimagrire?

Dal momento che l’organismo non ha più a disposizione gli zuccheri come fonte di energia, dovrà bruciare i grassi. Così facendo, sarà possibile innescare un processo di dimagrimento.

Di solito, diete di questo tipo sono indicate per determinate categorie di pazienti, come ad esempio coloro che hanno un’intolleranza allo zucchero e persone con diabete e pre-diabete.

Seguendo questa dieta, è possibile ridurre anche il rischio cardiovascolare nei pazienti con obesità (anche associata Sindrome dell’Ovaio Policistico), sindrome metabolica ed steatoepatite non alcolica.

Dieta ipoglucidica: cosa mangiare e cosa evitare

Concretamente parlando, quali cibi sono previsti in un possibile menu settimanale della dieta glucidica? E quali alimenti, invece, è meglio evitare? Per quanto riguarda i cibi “no”, sono da evitare:

Dolci

Insaccati

Grissini

Biscotti

Bevande zuccherate

Latticini grassi

Cibo spazzatura

Bevande alcoliche

Caramelle.

Cosa si può mangiare con la dieta ipoglucidica?

Nel menu settimanale sono invece benaccetti i cibi con un basso indice glicemico, perlopiù:

Cereali integrali

Orzo

Farro

Carni rosse e – soprattutto – bianche

Latte scremato

Uova

Pesce

Legumi

Alcuni tipi di frutta e verdura.

È possibile consumare limitate porzioni di pane, riso e pasta, purché siano integrali. Anche il consumo di formaggi è ammesso, ma in quantità moderate (non più di 2 porzioni a settimana).

Gli effetti collaterali da considerare

Fermo restando la necessità di consultare un medico o un dietologo prima di adottare una dieta, di qualsiasi tipo si tratti, è sempre bene conoscere i possibili effetti indesiderati della dieta ipoglucidica.

Per prima cosa, questo regime alimentare non sembra essere sostenibile a lungo termine, in quanto può comportare delle importanti carenze di vitamine, fibre e minerali. Inoltre, una dieta che prevede perlopiù pasti iperproteici (oltre che ipoglucidici) può comportare un lavoro extra per reni e fegato, andando ad affaticare questi due organi essenziali per il buon funzionamento del nostro corpo.

Per finire, come fanno notare molti medici, nella maggior parte dei casi le diete low carb ed estreme possono senza dubbio favorire la perdita di peso, ma i chili persi di solito tornano al loro posto non appena il paziente ricomincerà a mangiare in modo più equilibrato.

Diverso, naturalmente, è il discorso per coloro che seguono diete ipoglucidiche per tenere a bada condizioni mediche, come diabete o sindrome metabolica.

In questi casi, la dieta dovrà essere formulata dal medico specialista sulla base delle condizioni di salute del paziente

