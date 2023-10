Dieta della zucca: menu settimanale

La dieta della zucca è un regime alimentare che si può seguire in autunno, quando l'ortaggio è di stagione. Ovviamente non deve essere l'unico ingrediente presente sulle nostre tavole, ma possiamo abbinarlo a una dieta ipocalorica usando la zucca come leit motiv di pranzi e cene: in padella, al forno, al vapore, al cartoccio, gratinata, in crema frullata con spezie. Sono tantissimi i modi con cui possiamo portare la zucca sulle nostre tavole anche se siamo a dieta.

In autunno, quando questo ortaggio è di stagione, la dieta della zucca è utile per poter perdere peso, tornare in forma e garantire salute e benessere a tutto l’organismo. I benefici della zucca sono davvero tantissimi e questo ingrediente si presta benissimo a essere il protagonista di mille ricette differenti, che sicuramente piaceranno a tutta la famiglia. Se abbiamo scelto di seguire la dieta della zucca, il menù settimanale è ricco di spunti creativi da seguire, da colazione a cena.

Come funziona la dieta della zucca

La dieta della zucca è un regime alimentare tipico della stagione autunnale, quando l’ortaggio è di stagione. Non si può seguire a lungo, anche se l’apporto di nutrienti è completo, coprendo praticamente tutti i gruppi alimentari. Il regime alimentare promette di perdere velcoemente anche due chilogrammi.

La zucca è un ortaggio leggero e facilmente digeribile, con poche calorie (solo 20 per 100 grammi di prodotto) e ricco di acqua, fibre, vitamina C. Nella dieta è un alimento perfetto, ma non deve, ovviamente, essere l’unico presente. Si deve abbinare, come nella nostra proposta di menù settimanale, con proteine e carboidrati, così come con altri alimenti ricchi di fibre.

Dieta della zucca, menu settimanale

Qui di seguito è riportato un menù di massima per seguire la dieta della zucca: un menù settimanale davvero molto interessante.

Lunedì

Colazione : 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali

: 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali Pranzo : 60 grammi di riso con zucca o pasta integrale, 100 grammi di spinaci

: 60 grammi di riso con zucca o pasta integrale, 100 grammi di spinaci Cena: minestrone di zucca e verdure, 150 grammi di petto di pollo, insalata

Martedì

Colazione : 125 grammi di yogurt magro, 2 fette biscottate integrali con marmellata

: 125 grammi di yogurt magro, 2 fette biscottate integrali con marmellata Pranzo : 50 grammi di pasta con zucca e legumi, un uovo sodo con contorno di verdure

: 50 grammi di pasta con zucca e legumi, un uovo sodo con contorno di verdure Cena: zuppa di zucca, cipolla e patate, 150 grammi di merluzzo con verdure crude o cotte

Mercoledì

Colazione : 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali

: 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali Pranzo : zuppa di farro con zucca, lenticchie, carote, rosmarino, prezzemolo, con 30 grammi di pane

: zuppa di farro con zucca, lenticchie, carote, rosmarino, prezzemolo, con 30 grammi di pane Cena: 200 grammi di carne magra, 250 grammi di zucca lessa, macedonia di frutta

Giovedì

Colazione : 125 grammi di yogurt magro con 30 grammi di cereali integrali e una tazzina di caffè

: 125 grammi di yogurt magro con 30 grammi di cereali integrali e una tazzina di caffè Pranzo : 60 grammi di pasta integrale o riso integrale e piselli, 250 grammi di zucca al vapore

: 60 grammi di pasta integrale o riso integrale e piselli, 250 grammi di zucca al vapore Cena: 60 grammi di risotto alla zucca e zafferano, 150 grammi di polpo al vapore, insalata mista

Venerdì

Colazione : 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali

: 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali Pranzo : 60 grammi di pasta integrale al pomodoro, insalata di legumi con fagioli e piselli

: 60 grammi di pasta integrale al pomodoro, insalata di legumi con fagioli e piselli Cena: petto di pollo alla griglia con zucca al vapore

Sabato

Colazione : 125 grammi di yogurt magro con 30 grammi di cereali integrali e una tazzina di caffè

: 125 grammi di yogurt magro con 30 grammi di cereali integrali e una tazzina di caffè Pranzo : carpaccio di pesce spada, 150 grammi di zucca al cartoccio, 30 grammi di pane integrale

: carpaccio di pesce spada, 150 grammi di zucca al cartoccio, 30 grammi di pane integrale Cena: 60 grammi di riso integrale con piselli, 250 grammi di zucca al vapore, insalata mista con tonno

Domenica

Colazione : 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali

: 200 ml di latte scremato, una tazzina di caffè e 3 biscotti integrali Pranzo : 150 grammi di tacchino con 250 grammi di zucca gratinata al forno

: 150 grammi di tacchino con 250 grammi di zucca gratinata al forno Cena: 150 grammi di polpo e 250 grammi di zucca al vapore, con una coppa di mirtilli finale

Consigli per seguire la dieta della zucca

La zucca, nella dieta che porta il suo nome, deve essere presente praticamente in ogni pasto. Possiamo consumare una crema di zucca senza panna o latte (basta cuocerla anche al vapore, insaporirla e frullarla) oppure prepararla al forno, tagliandola prima a spicchi. Ottima anche la zucca a fette in padella, da abbinare magari all’uovo sodo oppure a carni magre o pesci. Si può persino cuocere al vapore e in forno, con il metodo del cartoccio.

Anche per chi è a dieta, ci sono dolci con la zucca leggerissimi: basta cuocere le fette al forno e poi frullarle con un po’ di sciroppo d’agave e spezie come la cannella o lo zenzero (che aiuta anche a dimagrire), aggiungendo un solo cucchiaio di ricotta.